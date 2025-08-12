Ο Βόλος παρουσίασε τις εμφανίσεις για τη νέα σεζόν

Ο Βόλος εμφάνισε για πρώτη φορά στο ποδοσφαιρικό κοινό τις νέες φανέλες της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026 σε σχετική εκδήλωση.

Σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση ο Βόλος παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (11/08) τις νέες εμφανίσεις του κλαμπ για την σεζόν 2025-2026, αλλά και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Μάλιστα, σ' αυτά θα υπάρχει και συνέχεια, αφού από το βήμα της σχετικής εκδήλωσης ο ισχυρός άνδρας των Βολιωτών, Αχιλλέας Μπέος υποσχέθηκε στον προπονητή του κλαμπ, Χουάν Φεράντο πως θα του κάνει... δώρο ακόμα δύο ποδοσφαιριστές.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου

«Ξεκινάμε με πολλές φιλοδοξίες, με προπονητή τον Χουάν Φεράντο και ένα σπουδαίο επιτελείο ανθρώπων. Όλοι θα δουλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν. Με έναν συνδυασμό ποδοσφαιριστών που έμειναν από την περσινή σεζόν και νέων που αποκτήθηκαν.

Οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αύριο (σ.σ. Τρίτη) βράδυ θα κάνω ακόμα ένα δώρο στον Χουάν. Δύο έτοιμους ποδοσφαιριστές, για να έχει περισσότερες επιλογές. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο γήπεδο τα παιδιά θα δείξουν ότι αξίζουν το καλύτερο.

Ο Βόλος μεγαλώνει και δυναμώνει. Έχει κάνει πολλά για την πόλη και θα κάνει ακόμα περισσότερα. Έχει έρθει η ώρα να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη. Περισσότεροι χορηγοί και φίλοι να σταθούν στην ομάδα. Να ευχηθούμε ότι και κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, θα αναγκαστούν να έρθουν κοντά.

Ο Βόλος θα παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο. Ο σχεδιασμός είναι για ψηλά. Το έχουν καταλάβει όλοι κι αν όχι, θα σας δώσω εγώ να το καταλάβετε τις επόμενες εβδομάδες. Με πάθος και όραμα ξεκινάμε».