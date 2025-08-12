Τα μεταγραφικά σενάρια των ομάδων κυριαρχούν για άλλη μια ημέρα στα πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Μπράβο ρε αλάνια!», Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και Καλογερόπουλος πέρασαν τις εξετάσεις του Μεντιλίμπαρ.

Livesport: «Πρώτα... πρόκριση» για τον Παναθηναϊκό, «Έναν χαφ άμεσα!» θέλει η ΑΕΚ.

Φως των σπορ: «Μιλανέζικο πρέσινγκ» για Έσε.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Δουβίκας και άλλοι Έλληνες» στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Ποιότητα & πάθος» θα δώσει στην Ένωση ο Γιόβιτς.