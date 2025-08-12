Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (12/8) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά σενάρια των ομάδων κυριαρχούν για άλλη μια ημέρα στα πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Μπράβο ρε αλάνια!», Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και Καλογερόπουλος πέρασαν τις εξετάσεις του Μεντιλίμπαρ.
Livesport: «Πρώτα... πρόκριση» για τον Παναθηναϊκό, «Έναν χαφ άμεσα!» θέλει η ΑΕΚ.
Φως των σπορ: «Μιλανέζικο πρέσινγκ» για Έσε.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Δουβίκας και άλλοι Έλληνες» στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Ποιότητα & πάθος» θα δώσει στην Ένωση ο Γιόβιτς.
