Ο Ματετά επανεκτέλεσε το πέναλτι και «πλήγωσε» την Γιουνάιτεντ! (vid)

Ο Ματετά επανεκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε η Πάλας και ευστόχησε, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Κρίσταλ Πάλας αγωνίζεται αυτήν την ώρα στην έδρα της απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προηγείται με 1-0 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 36ο λεπτό.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιορό ανατρέπει τον Ματετά μέσα στην μικρή περιοχή των «κόκκινων διαβόλων» και ο ρέφερι της αναμέτρησης καταλογίζει αμέσως την παράβαση.

📸 - WHAT A STUPID TACKLE BY LENY YORO!



WHY WOULD YOU PUT A CHALLENGE IN LIKE THAT! pic.twitter.com/6DrnTuudBn — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025

Ο Ματετά αναλαμβάνει ο ίδιος να εκτελέσει το πέναλντι και σκοράρει, όμως μετά από σύντομη παρέμβαση του VAR, το πέναλτι επανεκτελείται καθώς στην αρχική εκτέλεση παρατηρήθηκε διπλή επαφή από τον Γάλλο επιθετικό.

🗣️ "AFTER REVIEW, THE PENALTY HAD A DOUBLE TOUCH, IT NEEDS TO BE RETAKEN!" pic.twitter.com/WgZRl9cTdV — Old Trafford Updates (@news_united_) November 30, 2025

Και την δεύτερη φορά όμως ο Ματετά διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν ασχτόχησε, καθώς κατάφερε να νικήσει τον Λάμενς και να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας για ακόμη μία φόρα το προβάδισμα στην ομάδα του, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.