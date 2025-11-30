Ο Ματετά επανεκτέλεσε το πέναλτι και «πλήγωσε» την Γιουνάιτεντ! (vid)

mateta_palace
Ο Ματετά επανεκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε η Πάλας και ευστόχησε, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Κρίσταλ Πάλας αγωνίζεται αυτήν την ώρα στην έδρα της απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προηγείται με 1-0 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 36ο λεπτό.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιορό ανατρέπει τον Ματετά μέσα στην μικρή περιοχή των «κόκκινων διαβόλων» και ο ρέφερι της αναμέτρησης καταλογίζει αμέσως την παράβαση.

Ο Ματετά αναλαμβάνει ο ίδιος να εκτελέσει το πέναλντι και σκοράρει, όμως μετά από σύντομη παρέμβαση του VAR, το πέναλτι επανεκτελείται καθώς στην αρχική εκτέλεση παρατηρήθηκε διπλή επαφή από τον Γάλλο επιθετικό.

 

Και την δεύτερη φορά όμως ο Ματετά διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν ασχτόχησε, καθώς κατάφερε να νικήσει τον Λάμενς και να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας για ακόμη μία φόρα το προβάδισμα στην ομάδα του, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     