Ο Ματετά επανεκτέλεσε το πέναλτι και «πλήγωσε» την Γιουνάιτεντ! (vid)
Η Κρίσταλ Πάλας αγωνίζεται αυτήν την ώρα στην έδρα της απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προηγείται με 1-0 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 36ο λεπτό.
Πιο συγκεκριμένα ο Γιορό ανατρέπει τον Ματετά μέσα στην μικρή περιοχή των «κόκκινων διαβόλων» και ο ρέφερι της αναμέτρησης καταλογίζει αμέσως την παράβαση.
📸 - WHAT A STUPID TACKLE BY LENY YORO!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025
WHY WOULD YOU PUT A CHALLENGE IN LIKE THAT! pic.twitter.com/6DrnTuudBn
Ο Ματετά αναλαμβάνει ο ίδιος να εκτελέσει το πέναλντι και σκοράρει, όμως μετά από σύντομη παρέμβαση του VAR, το πέναλτι επανεκτελείται καθώς στην αρχική εκτέλεση παρατηρήθηκε διπλή επαφή από τον Γάλλο επιθετικό.
🗣️ "AFTER REVIEW, THE PENALTY HAD A DOUBLE TOUCH, IT NEEDS TO BE RETAKEN!" pic.twitter.com/WgZRl9cTdV— Old Trafford Updates (@news_united_) November 30, 2025
Και την δεύτερη φορά όμως ο Ματετά διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν ασχτόχησε, καθώς κατάφερε να νικήσει τον Λάμενς και να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας για ακόμη μία φόρα το προβάδισμα στην ομάδα του, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
🚨🚨| GOAL: MATETA RETAKES AND SCORES THE PENALTY!!!— CentreGoals. (@centregoals) November 30, 2025
Crystal Palace 1-0 Manchester Unitedpic.twitter.com/KzkwgIvjO4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.