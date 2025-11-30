Πρωτοφανές επεισόδιο στο ΟΠΑΘΑ-Νίκη Βόλου: Πολίστας έσπασε την μύτη αντιπάλου και του εβαλαν χειροπέδες

Ο Γλούμης έσπασε την μύτη του Καλαμά, που κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο παίκτης του Βόλου.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα Νίκη Βόλου-ΟΠΑΘΑ Πατρών, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής Ανδρών, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός».

Οι διαιτητές Μπιράκης και Κουρτίδης απέβαλαν στο τρίτο οκτάλεπτο, χωρίς αντικατάσταση, τους Δ. Γλούμη (Νίκη Βόλου) και Αλ. Καλαμά (ΟΠΑΘΑ), με τους δύο παίκτες να βγαίνουν από την πισίνα και τίποτα να μην προμηνύει τι θα ακολουθούσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο αργότερα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο παίκτης της Νίκης Βόλου φέρεται να γρονθοκόπησε τον αθλητή του ΟΠΑΘΑ στα σκαλιά που οδηγούν στα αποδυτήρια, προκαλώντας του αιμορραγία και τραυματισμό στη μύτη. Το συμβάν αντιλήφθηκαν παρευρισκόμενοι, οι οποίοι ενημέρωσαν αστυνομικούς που είχαν μόλις εισέλθει στο κολυμβητήριο για την κάλυψη του επόμενου αγώνα, ΝΟΠ – Παναθηναϊκός, για την 9η αγωνιστική της Α1 Ανδρών.

Μετά από καταγγελία του παίκτη του ΟΠΑΘΑ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αθλητή της Νίκης Βόλου.

Ο τραυματισμένος Αλέξανδρος Καλαμάς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα μύτης και πραγματοποιούνται περαιτέρω εξετάσεις.

Το επεισόδιο έχει ήδη καταγραφεί από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα, ενώ ο ΟΠΑΘΑ εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Μετά την ταυτόχρονη αποβολή δύο αθλητών, ο παίκτης μας δέχτηκε σοβαρό χτύπημα από τον αντίπαλο αθλητή. Ο αθλητής μας έλαβε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα και, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η διοίκηση του ΟΠΑΘΑ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι».