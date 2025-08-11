Σαν σήμερα, πριν οκτώ χρόνια, μια ανακοίνωση «δύο σε ένα» άλλαζε για πάντα την πορεία του ΠΑΟΚ. Ένας Ρουμάνος τεχνικός, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, έμπαινε στον «ασπρόμαυρο» πάγκο. Κανείς δεν ήξερε τότε… Ο Σταύρος Σουντουλίδης θυμάται...

Ήταν 11 Αυγούστου 2017. Ένα καλοκαίρι γεμάτο αμφιβολίες, αν και η ομάδα έχει κατακτήσει τον πρώτο τίτλο μετά από δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια, φήμες και προσδοκίες έφτανε στο πιο απρόβλεπτο σημείο του. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με μια ανακοίνωση «δύο σε ένα» που μέχρι τότε δεν είχαμε ξαναδεί, γνωστοποιούσε το τέλος του Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς, ο οποίος άντεξε μόλις δύο μήνες, παράλληλα ενημέρωνε για την έναρξη της συνεργασίας με έναν άνθρωπο που τότε ελάχιστοι πίστευαν ότι θα άλλαζε τη μοίρα του συλλόγου: τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόφασή της για αλλαγή προπονητή. Ο Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς είναι ένας καλός προπονητής, αλλά όχι αυτός που χρειάζεται η ομάδα στην παρούσα φάση. Σε αυτή την κοινή απόφαση κατέληξαν η διοίκηση και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την πλήρη ευθύνη, απόφαση που τελικά αποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης.

Την δεδομένη χρονική στιγμή η ιδανική λύση είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα. Γνωρίζει το πρωτάθλημα, ήταν εξ αρχής στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων με το τέλος της προηγούμενης σεζόν και έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στους υψηλότερους στόχους. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία», ανέφερε η «διπλή» ανακοίνωση.

Στο άκουσμα του ονόματος Λουτσέσκου, οι ΠΑΟΚτσήδες δεν πέταξαν τη σκούφια τους. Αντίθετα, η αμφιβολία σκίαζε τα βλέμματα. Κι όμως, μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα, μέσα από καταιγίδες, εντάσεις και έναν ταραγμένο Νοέμβρη, ο Ρουμάνος άρχισε να τους κερδίζει. Όχι όλους – αυτό θα ήταν αφύσικο. Αλλά αρκετούς ώστε να χτιστεί η πρώτη γέφυρα εμπιστοσύνης.

Από την αμφισβήτηση στην κορυφή

Η πρώτη του σεζόν μοιάζει με ορειβασία. Κάθε νίκη ένα βήμα προς την κορυφή, κάθε ήττα μια δοκιμασία χαρακτήρα. Ωστόσο η αξία ενός προπονητή, λένε, είναι υποκειμενική. Κάποιοι θα τον κρίνουν από τίτλους, άλλοι από την εικόνα της ομάδας.

Στην πρώτη του θητεία, ο Λουτσέσκου έφερε στον ΠΑΟΚ ένα αήττητο πρωτάθλημα, δύο κύπελλα, ακόμη ένα πρωτάθλημα κερδισμένο στο χορτάρι αλλά χαμένο για λόγους εκτός γηπέδου.

Κάποιοι θα πουν πως με το υλικό που είχε τότε, η ομάδα έπρεπε να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο και να αποφεύγει τις αποτυχίες στην Ευρώπη. Αλλά η συνέχεια θα τους διαψεύσει…

Στατιστικά πρώτης θητείας:

2017–18 : 43 αγ., 32 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες (90–28 τέρματα)

: 43 αγ., 32 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες (90–28 τέρματα) 2018–19: 52 αγ., 36 νίκες, 8 ισοπαλίες, 8 ήττες (104–42 τέρματα)

Το ξαφνικό αντίο – 28 Ιουνίου 2019

Η ομάδα είχε αρχίσει την προετοιμασία της ως νταμπλούχος Ελλάδας. Το ημερολόγιο δείχνει «28 Ιουνίου», το απόγευμα, πριν την προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο Λουτσέσκου μπαίνει στα αποδυτήρια, μιλά στους παίκτες και ανακοινώνει την αποχώρησή του. Το σοκ είναι τεράστιο.

Η ΠΑΕ το επιβεβαιώνει το ίδιο βράδυ:

«H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός ενημέρωσε ότι κάνει χρήση όρου του συμβολαίου του σχετικά με πρόωρη αποχώρησή του. Ο ΠΑΟΚ εύχεται στον Ραζβάν Λουτσέσκου καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Προορισμός: Αλ Χιλάλ, Σαουδική Αραβία.

Το σοκ στην «ασπρόμαυρη» κοινωνία ήταν ισχυρό. Η είδηση, τότε, έσκασε σαν «βόμβα» και πολλοί δεν πίστευαν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός μετά από δύο απόλυτα πετυχημένα χρόνια και εστεμμένος πρωταθλητής Ελλάδας, θα αποχωρούσε με προορισμό την Σαουδική Αραβία

Η μεγάλη επιστροφή – Μάιος 2021

Ο Πάμπλο Γκαρσία αποχωρεί, το τιμόνι επιστρέφει σε γνώριμα χέρια. 667 μέρες μετά, ο Ρουμάνος γυρίζει στην Τούμπα, με αποστολή να χτίσει τον ΠΑΟΚ των επόμενων ετών.

Οι πρώτες διερευνητικές επαφές είχαν γίνει νωρίτερα, όταν ακόμη υπήρχε πάνω στο τραπέζι μεγάλη πρόταση από την ΑΕΚ του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ο Λουτσέσκου περίμενε «κάτι καλό» από την Ιταλία ή άλλα top πρωταθλήματα, όμως η καρδιά του «έδειχνε» προς τη Θεσσαλονίκη.

Ο Λουτσέσκου στις αρχές Απριλίου, με δηλώσεις του είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να προπονήσει κάποια ομάδα μέχρι το καλοκαίρι, αλλά φρόντισε κι άφησε ορθάνοικτη την πόρτα της επιστροφής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «γιατί να μην επιστρέψω στην Ελλάδα ή τη Σαουδική Αραβία; Υπάρχουν μέρη όπου ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Ήταν μια τέτοια κατάσταση στην Ελλάδα... Κερδίσαμε το πρωτάθλημα, ήμασταν αήττητοι, ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Φαίνεται πως όλα όσα είχαν γίνει το καλοκαίρι του 2019 και οδήγησαν στην πρόωρη αποχώρησή του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ήταν απωθημένα για τον Ρουμάνο τεχνικό, την ίδια ώρα που ο Ιβάν Σαββίδης, βάζοντας στην άκρη το συναίσθημα και λειτουργώντας με καθαρά ποδοσφαιρική λογική, κατάφερε να τον πείσει και να απαντήσει θετικά σε μια άκρως εντυπωσιακή οικονομική πρόταση.

Η δεύτερη θητεία – Νέα ρεκόρ και Ευρώπη

Δύο φορές στα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ (2023, 2024), το πιο μάγκικο πρωτάθλημα (2024) «κόντρα στη λογική», επικό φίνις και στέψη μέσα στο σπίτι των άσπονδων «εχθρών».

Ναι, έχασε δύο τελικούς Κυπέλλου – κάτι που τον βαραίνει – αλλά έσπασε ρεκόρ και επανάφερε την ομάδα στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Στατιστικά δεύτερης θητείας (ως σήμερα):

2021–22 : 59 αγ., 29 νίκες, 14 ισοπ., 16 ήττες (90–54 τ.)

: 59 αγ., 29 νίκες, 14 ισοπ., 16 ήττες (90–54 τ.) 2022–23 : 44 αγ., 23 ν., 13 ισοπ., 8 ήτ. (71–39 τ.)

: 44 αγ., 23 ν., 13 ισοπ., 8 ήτ. (71–39 τ.) 2023–24 : 58 αγ., 39 ν., 9 ισοπ., 10 ήτ. (140–60 τ.)

: 58 αγ., 39 ν., 9 ισοπ., 10 ήτ. (140–60 τ.) 2024–25 : 41 αγ., 23 ν., 5 ισοπ., 13 ήτ. (83–49 τ.)

: 41 αγ., 23 ν., 5 ισοπ., 13 ήτ. (83–49 τ.) 2025–26: 1 αγ., 0 ν., 1 ισοπ., 0 ήτ.

Σύνολο ΠΑΟΚ: 298 αγ., 182 ν., 54 ισοπ., 61 ήτ., 578–272 τέρματα.

Ο Ραζβάν επέστρεψε και προτού ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του υπέγραψε την ανανέωσή του μέχρι το 2027. Τα Χριστούγεννα του 2023 είχε ήδη υπάρξει συμφωνία κυρίων. Τον Φεβρουάριο του 2024 έγινε επίσημο:

«Κάποιες σχέσεις ξεπερνούν το ίδιο το άθλημα. Κάποιες σχέσεις γίνονται σχέσεις ζωής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Ράζβαν Λουτσέσκου μέχρι τις 30/06 του 2027.

Ήρθε στην ομάδα το μακρινό πλέον 2017. Κατέκτησε τα πάντα. Δύο συνεχόμενα νταμπλ, εντός γηπέδου, νίκες ρεκόρ. Έφυγε, αλλά η καρδιά του ήταν πάντα εδώ. Επέστρεψε και συνέχισε να γράφει ιστορία. Έσπασε κάθε ρεκόρ, ομαδικό κι ατομικό, έφτασε την ομάδα σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι έχτισε έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ. Η θέληση ήταν αμοιβαία εδώ και πολύ καιρό», σημείωνε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ που κατέληγε με τη φράση: «In Razvan we trust...».

Ο άνθρωπος πίσω από τον πάγκο

Δεν ήταν μόνο οι τίτλοι. Ήταν η ικανότητά του να «χτίζει» ηγέτες, να φτιάχνει αποδυτήρια που λειτουργούν σαν οικογένεια, να διαχειρίζεται κρίσεις. Τέτοιες πέρασε μπόλικες. Στην πρώτη του θητεία, μετά την ήττα από τη Βίντι στη Βουδαπέστη, ο Ιβάν Σαββίδης του επιτίθεται μπροστά στους παίκτες. Ο Λουτσέσκου σκέφτεται να παραιτηθεί, αλλά την επόμενη μέρα καλεί τους «στοχοποιημένους» για φαγητό, ξαναχτίζοντας τη χημεία.

Το καλοκαίρι του 2023, στην προετοιμασία της ομάδας στο Τέχελεν της Ολλανδίας, νέα «δοκιμασία», που τον φέρνει στα όρια του και την αποκαλύπτει στο επετειακό ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα ίδια (και χειρότερα…) φέτος, εκεί προς τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Η διάσταση απόψεων με την ιδιοκτησία είναι υπαρκτή, με τον ίδιο να παραδέχεται στη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στο Gazzetta, πως «ναι, υπήρξε μια ρωγμή στη σχέση μου με τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα είμαι εδώ». Κι αυτό που λέει, όχι απλά το εννοεί, αλλά το δείχνει στην πράξη.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια, που τον ξέρει πολύ καλά, το συνοψίζει ως εξής: «Το μυστικό του Λουτσέσκου είναι η επικοινωνία. Καταλάβαινε ακόμα και όσα δεν λέγονταν. Οι λεπτομέρειες στα αποδυτήρια έκαναν τη διαφορά».

Η κληρονομιά

Έκανε και λάθη. Ουδείς αλάνθαστος. Η περσινή στάση και συμπεριφορά εκτός γηπέδου ήταν ένα σκληρό μάθημα. Ο Λουτσέσκου κάνει το δικό του restart. Δεν κρύβει τα λάθη του, αντίθετα τα αναγνωρίζει με ωμή ειλικρίνεια. Η περσινή σεζόν στιγματίστηκε από ένταση, αντιδράσεις, λάθος επιλογές και μια «αρνητικότητα» που εισχώρησε στα αποδυτήρια. Αυτό, λέει, τελείωσε.

Από το 2017 ως σήμερα, έχει κατακτήσει τίτλους, ρεκόρ, και κυρίως, έχει δώσει στον ΠΑΟΚ το πιο πολύτιμο στοιχείο: νοοτροπία νικητή.

Στην ιστορική σεζόν των 100 χρόνων, μπαίνει στην έβδομη χρονιά του στον πάγκο, συνεχίζοντας να γράφει – και να ξαναγράφει – την ιστορία του Δικεφάλου.

Κι αν κάτι μένει από αυτή τη διαδρομή, είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που ήρθε αμφισβητούμενος, έφυγε πρωταθλητής, γύρισε θριαμβευτής, και έμαθε σε μια ομάδα και σε έναν λαό ότι δεν παρατάς ποτέ τη μάχη.