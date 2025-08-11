Παναιτωλικός: ΑΜΚ ύψους 725.000 ευρώ από Κωστούλα
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Φώτης Κωστούλας κάλυψε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσό των 725.000 ευρώ.
ΑΜΚ ύψους 725.000 ευρώ, την οποία καλύπτει ο Φώτης Κωστούλας, έλαβε χώρα στον Παναιτωλικό, όπως πιστοποιήθηκε σε σχετική ανακοίνωση στο ΓΕ.ΜΗ.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον σύλλογο είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Ιουνίου.
Η προηγούμενη ΑΜΚ στην ΠΑΕ Παναιτωλικός είχε καλυφθεί πάλι από τον Φώτη Κωστούλα και είχε πιστοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου του 2024 με ύψος 1.185.000 ευρώ.
@Photo credits: INTIME
