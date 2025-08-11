Παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Βρακάς από τον Ατρόμητο με τον 24χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του στην Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Βρακά. Ο 24χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπρισμπέιν της Αυστραλίας και αποχωρεί από τους Περιστεριώτες με τους οποίους μέτρησε συνολικά 22 εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση του Ατρόμητου

Αποχώρησε από την ομάδα μας ο Γιώργος Βρακάς.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Βρακά, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπρισμπέιν του πρωταθλήματος Αυστραλίας.

Ο Γιώργος Βρακάς αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και στο διάστημα της παρουσίας του πραγματοποίησε 22 συμμετοχές. Τον Ιανουάριο του 2025 αγωνίστηκε στην Athens Kallithea με 11 εμφανίσεις.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.