Ατρόμητος: Τρεις επιστροφές ενόψει Βόλου
Ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κυριακή (9/11, 19:00) τον Βόλο στο Περιστέρι με τον Λεωνίδα Βόκολο να βλέπει τους Κίνι, Παλμεζάνο και Ούρονεν να επιστρέφουν στην αποστολή.
Αντίθετα εκτός παραμένουν λόγω τραυματισμών οι Μανσούρ, Τζοβάρας και Τσιλούλης.
Η αποστολή του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μίχορλ, Μουτουσάμι, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Χόξα, Μπάκου, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μπάτος, Τσαντίλας.
