Οι Ούρονεν, Κίνι και Παλμεζάνο επιστρέφουν στη διάθεση του τεχνικού του Ατρόμητου, Λεωνίδα Βόκολου για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κυριακή (9/11, 19:00) τον Βόλο στο Περιστέρι με τον Λεωνίδα Βόκολο να βλέπει τους Κίνι, Παλμεζάνο και Ούρονεν να επιστρέφουν στην αποστολή.

Αντίθετα εκτός παραμένουν λόγω τραυματισμών οι Μανσούρ, Τζοβάρας και Τσιλούλης.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μίχορλ, Μουτουσάμι, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Χόξα, Μπάκου, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μπάτος, Τσαντίλας.