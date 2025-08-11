«Προς τα ΗΑΕ και την Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σερβία, ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Η σερβική ιστοσελίδα «Sportklub» σε σημερινό της ρεπορτάζ ανέφερε πως ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου είναι προπονητής ο Πάουλο Σόουζα.

Ο 30χρονος Σέρβος κεντρικός μέσος, που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δεν θα πάει τελικά στην Οβιέδο, που ενδιαφέρθηκε για κείνον, αλλά στο κλαμπ των ΗΑΕ, το οποίο ικανοποίησε οικονομικά το «τριφύλλι».

Εκείνο που έμενε ήταν η Σαμπάμπ Αλ Αχλί αν πείσει και τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, κάτι που πέτυχε με το συμβόλαιο που του προσέφερε.

Φέτος έκανε τρεις συμμετοχές ενώ πέρυσι έπαιξε σε συνολικά σε 46 παιχνίδια σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 2.600 λεπτά.