Stoiximan Superleague: Γνωστοποιήθηκαν οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Aktor στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.
Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΟΦΗ εντός έδρας την Κυριακή 24/08 στις 19:45. Η ΑΕΚ ξεκινάει κι εκείνη με εντός, αφού αντιμετωπίζει στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό (24/08-20:15). Τέλος ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται με ΑΕΛ (24/08-21:00) και Βόλο (23/08-20:00) αντίστοιχα εντός έδρας.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague
Πρόγραμμα @Stoiximan Super League - 1η Αγωνιστική#slgr #StoiximanSuperLeague #MD1 #Stoiximan pic.twitter.com/ZJW984uxWa— Super League Greece (@Super_League_GR) August 11, 2025
