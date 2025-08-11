Η Stoiximan Superleague γνωστοποίησε το αναλυτικά πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Aktor στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.

Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΟΦΗ εντός έδρας την Κυριακή 24/08 στις 19:45. Η ΑΕΚ ξεκινάει κι εκείνη με εντός, αφού αντιμετωπίζει στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό (24/08-20:15). Τέλος ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται με ΑΕΛ (24/08-21:00) και Βόλο (23/08-20:00) αντίστοιχα εντός έδρας.