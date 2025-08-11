Ο Τάκης Φύσσας μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γ' Αντιπροέδρου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγινε ο Τάκης Φύσσας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Γ' Αντιπροέδρου. Με τον τρόπο αυτό ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» θα μπορεί πλέον να εκπροσωπεί την ομάδα στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλιο της ΕΠΟ και της Stoiximan Superleague.

Ο Τάκης Φύσσας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα που ήδη έχει ως πρέσβης του συλλόγου και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού