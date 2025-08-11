Παναθηναϊκός: Έγινε Αντιπρόεδρος και μπήκε στο ΔΣ ο Τάκης Φύσσας
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγινε ο Τάκης Φύσσας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Γ' Αντιπροέδρου. Με τον τρόπο αυτό ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» θα μπορεί πλέον να εκπροσωπεί την ομάδα στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλιο της ΕΠΟ και της Stoiximan Superleague.
Ο Τάκης Φύσσας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα που ήδη έχει ως πρέσβης του συλλόγου και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League».
