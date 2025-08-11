ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Επιβεβαίωσε τη συμφωνία με Γιακουμάκη
Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την είδηση της προφορικής συμφωνίας του με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ο «δικέφαλος του βορρά» θέλησε να διαψεύσει τα όσα γράφονται στο Μεξικό σχετικά με θέματα που προέκυψαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής τονίζοντας πως όλα βαίνουν καλώς.
Ο Έλληνας επιθετικός αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην Κρουζ Αζούλ και αναμένεται να έρθει άμεσα στην Θεσσαλονίκη, αφού οι «ασπρόμαυροι» τα έχουν βρει τόσο με τον ίδιο όσο και με την μεξικανική ομάδα.
Όσο για την άφιξή του, εκείνη θα οριστικοποιηθεί σύντομα. Σίγουρα δεν θα είναι την Δευτέρα (11/08), όμως αν όλα πάνε καλά αναμένεται να προγραμματίστει είτε για την Τρίτη (12/08) είτε για την Τετάρτη (13/08).
