Σαββίδης: «Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές!»

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε σήμερα σε όλο το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ιδρύεται εταιρία ειδικού σκοπού για τη Νέα Τούμπα.

Ο Ιβάν Σαββίδης, την επομένη του εκτός έδρας διπλού στη Λιβαδειά, μίλησε στο προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σ' έναν άκρως επικοδομητικό διάλογο, καθώς ζήτησε να ακούσει και τις απόψεις των υπαλλήλων της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου στάθηκε στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια εταιρία όπως όλες οι άλλες, «είναι ένας οργανισμός, που όσοι τον υπηρετούν πρέπει να κουβαλούν το dna του, για να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί».

Ο πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ είπε χαρακτηριστικά ότι «ενωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ» και σημείωσε επίσης πως το δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ κι αυτό που τον οδηγεί ιστορικά στην επίτευξη των στόχων είναι η ενότητα κι αυτή πρέπει να υπάρχει στον απόλυτο βαθμό, ειδικά φέτος, που είμαστε στη χρονιά των 100 χρόνων.

Παράλληλα ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε και στους μεγάλους στόχους του ΠΑΟΚ, που είναι η κατασκευή της Νέας Τούμπας και το αθλητικό κέντρο στην περιοχή της Θέρμης.

Οπως είπε χαρακτηριστικά ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας ειδικού σκοπού για να υπογράψει το μνημόνιο για το νέο γήπεδο και ο στόχος είναι να τελειώσουμε με τις μελέτες και να ωριμάσει η νέα Τούμπα το συντομότερο δυνατό, ενώ αναμένουμε και την πρόοδο του αθλητικού κέντρου.

Ο μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο στόχος είναι «να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές».

Οπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης έδειξε για άλλη μια φορά την πίστη του στην ομάδα, καθιστώντας σαφές ότι «εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο στόχος είναι να πάει ο ΠΑΟΚ μακριά και στην Ευρώπη».