Ο Ροντινέι απόλαυσε τις ελληνικές θάλασσες μαζί με τον Στρεφέτσα κι ο κόσμος του Ολυμπιακού την... έπεσε στον Ποντένσε να επιστρέψει στον Πειραιά σε σχόλιο που τους έκανε.

Ο Ροντινέι μαζί με τον Στρεφέτσα και τις συντρόφους τους πέρασαν χαλαρές στιγμές στη θάλασσα. Οι δύο Βραζιλιάνοι θα μοιράζονται τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού φέτος (μαζί με τους Κοστίνια - Μαρτίνς) και μετά το κουραστικό στάδιο της βασικής προετοιμασίας είχαν την ευκαιρία για στιγμές χαλάρωσης.

Μάλιστα, ο Ροντινέι ανέβασε σχετική φωτογραφία γράφοντας στο νέο του συμπαίκτη: «Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, να είσαι χαρούμενος», με τον Στρεφέτσα να απαντάει: «Μαζί αδερφέ ψηλά».

Σ' όλα αυτά, ο Ποντένσε σχολίασε «ξοδέψτε μερικά χρήματα» και δέχτηκε... επίθεση αγάπης από τον κόσμο που του ζητά να επιστρέψει στον Πειραιά.

Τα σχόλια του κόσμου για την επιστροφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό

«Γύρνα πίσω κοντέ», του γράφει κάποιος, όπως στο ίδιο ύφος είναι ό,τι γράφουν οι περισσότεροι.