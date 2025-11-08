Τα τρία γκολ που σημείωσαν η Κ17 και η Κ15 του Παναθηναϊκού στα εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να επενδύει στα τμήματα υποδομής και η Κ17 με την Κ15 είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι πράσινοι, μάλιστα, το Σάββατο πήραν δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Κ17 επικράτησε 1-0 και η Κ15 νίκησε 2-1 με ανατροπή.

Το γκολ της νίκης για την Κ17 πέτυχε στο 65' ο Φώτης. Ο Νεμπής πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε την ατομική ενέργεια, γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο Φώτης με ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το 0-1 σκοράροντας για όγδοη φορά στο εφετινό πρωτάθλημα (έχει πετύχει ένα γκολ και με την Κ19).

Η Κ15, όπως αναφέραμε, επικράτησε με 2-1. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, αλλά στο 49' ισοφάρισε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ο Κρασανάκης! Ο Παναθηναϊκός γύρισε το ματς στο 61'. Ο Πανταζής κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε, η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, αλλά στην επαναφορά σκόραρε ο ίδιος για το τελικό 2-1.

