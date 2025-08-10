Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην Κρουζ Αζούλ και είναι έτοιμος να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει σε όλα με την Κρουζ Αζούλ για τον μονοετή δανεισμό του Έλληνα φορ, ο οποίος για μια χρονιά θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στο 1,8 εκατ. ευρώ.

Επόμενο βήμα για την επισημοποίηση του deal είναι ο διεθνής επιθετικός να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, κάτι που αναμένεται να γίνει στις αρχές της εβδομάδες.

Όπως μετέδωσαν στο Μεξικό ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, λίγο πριν κάνει το ταξίδι του επαναπατρισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού το deal επρόκειτο να προβλέπει υποψρεωτική οψόν αγοράς, βάσει επίτευξης στόχων.