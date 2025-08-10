ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε την Κρουζ Αζούλ και έρχεται Θεσσαλονίκη
Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει σε όλα με την Κρουζ Αζούλ για τον μονοετή δανεισμό του Έλληνα φορ, ο οποίος για μια χρονιά θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στο 1,8 εκατ. ευρώ.
Επόμενο βήμα για την επισημοποίηση του deal είναι ο διεθνής επιθετικός να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, κάτι που αναμένεται να γίνει στις αρχές της εβδομάδες.
Όπως μετέδωσαν στο Μεξικό ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, λίγο πριν κάνει το ταξίδι του επαναπατρισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού το deal επρόκειτο να προβλέπει υποψρεωτική οψόν αγοράς, βάσει επίτευξης στόχων.
¡GIAKOUMAKIS, NUEVO JUGADOR DEL PAOK! 🚨— HistoriaAzul (@Historia_Azul) August 10, 2025
El futuro de Giorgos Giakoumakis ya es oficial. El delantero griego se va al PAOK de Grecia, en un préstamo por 1 año con una opción de compra obligatoria que se activará por objetivos. ✅
Se espera que el jugador viaje a Grecia en los… pic.twitter.com/9DRXsJClF5
