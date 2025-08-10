ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Η Σλάβια είπε «όχι» για Ζαφείρη αλλά ψάχνει χαφ
Σε μεταγραφικό «πόκερ» εξελίσσεται η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη για τον ΠΑΟΚ. Η Σλάβια Πράγας απέρριψε τη δεύτερη πρόταση των Θεσσαλονικιών για τον διεθνή χαφ, η οποία θα της απέφερε συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης, όμως αυτό δε σημαίνει πως η υπόθεση έχει κλείσει αρνητικά.
Ο νεαρός μέσος είναι βασικότατος και υπερπολύτιμος για την ομάδα του, με τον πρόεδρο του κλαμπ να θέλει τον κρατήσει, όμως η πλευρά του παίκτη θέλει ΠΑΟΚ και πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σε αυτό το πλαίσιο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η Σλάβια κινείται στην αγορά για χαφ, στη θέση που αγωνίζεται ο Ζαφείρης. Μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν τους Τσέχους να έχουν κάνει κρούση στη Μπάνικ Οστράβα για τον εκλεκτό μέσο τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.