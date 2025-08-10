Μπορεί η Σλάβια Πράγας να είπε «όχι» στη δεύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, όμως οι Τσέχοι έχουν βγει στην αγορά για χαφ.

Σε μεταγραφικό «πόκερ» εξελίσσεται η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη για τον ΠΑΟΚ. Η Σλάβια Πράγας απέρριψε τη δεύτερη πρόταση των Θεσσαλονικιών για τον διεθνή χαφ, η οποία θα της απέφερε συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης, όμως αυτό δε σημαίνει πως η υπόθεση έχει κλείσει αρνητικά.

Ο νεαρός μέσος είναι βασικότατος και υπερπολύτιμος για την ομάδα του, με τον πρόεδρο του κλαμπ να θέλει τον κρατήσει, όμως η πλευρά του παίκτη θέλει ΠΑΟΚ και πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η Σλάβια κινείται στην αγορά για χαφ, στη θέση που αγωνίζεται ο Ζαφείρης. Μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν τους Τσέχους να έχουν κάνει κρούση στη Μπάνικ Οστράβα για τον εκλεκτό μέσο τους.