Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta 10+5 διαπιστώσεις για τον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό φιλικό του.

Είχε αρκετά καλά πράγματα για τον Ολυμπιακό το χθεσινό φιλικό, τελευταίο του στην Κεντρική Ευρώπη. Είχε και κάποια, λιγότερα, προς προβληματισμό. Πάμε στην καταγραφή των μεν και των δε.

Από τη μία…

Ένα. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πάλι κέρδισε. Κι αυτό είναι καλό. Ο εθισμός στη νίκη, ακόμη και στα φιλικά, μόνο ευχάριστο μπορεί να είναι σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, δεν έπαιξε μέχρι τώρα με θηρία, αλλά είναι έξι νίκες και μία ισοπαλία και δη σε ματς στο οποίο έχασε ρεκόρ ευκαιριών. Επιπλέον, τα περισσότερα φιλικά ήταν στις έδρες των αντιπάλων του-χθες τα εισιτήρια ήταν 14.322.

Δύο. Ο Ολυμπιακός έστω αυτή τη φορά προς το τέλος του αγώνα, στο 74’, σκόραρε και πάλι, όπως και σε όλα τα άλλα παιχνίδια προετοιμασίας του, φτάνοντας τα 15 γκολ. Ένα γκολ είχε πετύχει και στο μοναδικό ματς που δεν κέρδισε, την ισοπαλία (1-1) με τη Χέρενβεν. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες χθες, αλλά οι δύο του Ελ Κααμπί στο α΄ ημίχρονο ήταν καθαρές.

Τρία. Για τρίτο παιχνίδι, μετά το 3-0 επί της Νόριτς και το 2-0 επί της ΑΖ Άλκμααρ, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν πίσω το μηδέν, με το 1-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου. Σε άλλα δύο είχαν ένα γκολ παθητικό (1-1 με Χέρενβεν και 2-1 με Αλ Τααβόν) και σε άλλα δύο έφαγαν από δύο γκολ (3-2 με ΝΑΚ Μπρέντα και Ντεν Χάαγκ). Χθες μέχρι το 1-0 ήταν πολύ καλοί πίσω. Στο τέλος, όμως, έφαγαν δύο καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Σίγουρα δεν βοήθησε κι η αλλαγή του Μπρούνο με τον ασταθή Βέζο.

Τέσσερα. Σημαντική η επιστροφή του Έσε, έστω για ένα ημίχρονο, μετά την θλάση από την οποία είχε χάσει όλα τα προηγούμενα φιλικά. Σε ρόλο αμυντικού χαφ έκανε τη δουλειά όπως έπρεπε, πολύ αποτελεσματικός ανασταλτικά (με κορυφαία την επέμβαση στην περιοχή του Τζολάκη, σαν 3ος στόπερ) και με μία πολύ καλά μπαλιά στον Ελ Κααμπί.

Πέντε. Ο 21χρονος Καλογερόπουλος από παιχνίδι σε παιχνίδι μοιάζει και καλύτερος! Αρχίζει ολοένα και πείθει. Με πολλές επεμβάσεις, και μέσα κι έξω από την περιοχή, με ψύχραιμες και κάθετες μεταβιβάσεις και με 12 νίκες στις 15 εναέριες μάχες! Απλά, να κόψει το χούι να σταματάει να παίζει όταν θεωρεί ότι του γίνεται φάουλ, γιατί θα πάθει ζημιά ο ίδιος κι η ομάδα.

Έξι. Ο Τσικίνιο επιβεβαίωσε αυτή τη φορά γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν τον αφήνει ποτέ εκτός 11άδας! Κατέθεσε κλάση, με τοπ τη φάση του μοναδικού γκολ, αλλά και με πολλές στιγμές ποιότητας, σε συνεργασίες με Ζέλσον και Καμπελά, μπασίματα και καλά τελειώματα-και το απευθείας φάουλ επικίνδυνο ήταν.

Εφτά. Ο Μουζακίτης μετά από ένα χαμηλόστροφο α΄ ημίχρονο, έκανε ένα γεμάτο β΄, τόσο ανακόπτοντας, όσο και πασάροντας, όπως στη φάση του γκολ, αλλά και κρατώντας την μπάλα. Τα κτυπήματα του πρέπει, όμως, να τα ξαναφτιάξει.

Οκτώ. Σταθερή δύναμη ο Τζολάκης. Άριστος όποτε χρειάστηκε, είτε για να μπλοκάρει κοντινό σουτ, είτε για να βγει και να μαζέψει την μπάλα ψηλά, είτε για να παίξει με τα πόδια, έστω κι αν υπερβάλλει καμιά φορά στις μακρινές πάσες.

Εννιά. Ο Καμπελά σε πιο δύσκολο τώρα τεστ ήταν καλός, όχι πολύ καλός, αλλά αρκετά καλός. Έχει χημεία με τον Ζέλσον και τον Τσικίνιο, βοηθάει στην κυκλοφορία, είχε μία σέντρα από την οποία θα μπορούσε να προκύψει ακόμη και γκολ του Κοστίνια, πήγε να χωθεί κι ο ίδιος για να σκοράρει έστω χωρίς επιτυχία.

Δέκα. Τα ακραία μπακ, ο Κοστίνια με τον Μπρούνο, ήταν πάλι δύναμη στο αμυντικό κομμάτι. Με νίκες, επεμβάσεις και καλύψεις. Ο Πορτογάλος δύο φορές που έκλινε κι έκανε τον 3ο στόπερ ήταν υποδειγματικός σε δύσκολες καταστάσεις. Ο Νιγηριανός, με τα όποια μειονεκτήματα του, όπως ένα τραγικό πούλημα που συνοδεύθηκε κι από φάουλ κοντά στην περιοχή, δείχνει ότι έχει τρέλα να παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν δεχόταν με τίποτα να γίνει αλλαγή, λόγω μικροτραυματισμού.

Από την άλλη…

Ένα. Ο Ολυμπιακός παραμένει κατά βάση σε εξάρτηση από τον Ελ Κααμπί. Από τις έξι καλές στιγμές οι τέσσερις ήταν δικές του. Δεν σκόραρε αυτός κι η ομάδα πήγε στο μικρότερο δυνατό σκορ.

Δύο. Επιθετικά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν πήρε πράγματα στη δημιουργία από τους ακραίους μπακ, που είχαν συναγωνισμό ποιος θα βγάλει τη χειρότερη σέντρα, με τον Μπρούνο να κερδίζει με διαφορά στήθους τον Κοστίνια.

Τρία. Ο Ολυμπιακός βραχυκύκλωσε επανειλημμένως αμυντικά για ένα διάστημα μετά το έξοχο γκολ του Τσικίνιο. Μέσα σε ένα τετράλεπτο οι Γερμανοί πλησίασαν πάρα πολύ κοντά δύο φορές στο 1-1.

Τέσσερα. Δεν βοήθησαν οι αλλαγές στη διάρκεια του β΄ ημιχρόνου, πέραν του γκαρθία που μπήκε από την ανάπαυλα. Ούτε ο Μασούρας, ούτε ο Βέζο, ούτε ο Πνευμονίδης, που δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, είχε μία κακή πάσα για αντεπίθεση και κυρίως όταν βρέθηκε σε θέση να βγάλει μπροστά για γκολ τον Ελ Κααμπί σε ανοικτή άμυνα με μία απλά σωστή πάσα, την έκανε λάθος.

Πέντε. Το σπουδαιότερο, η θλάση του Ζέλσον, του μακράν πιο ποιοτικού με την μπάλα στα πόδια εξτρέμ, και ίσως μοναδικού που μπορεί να πάρει με τέτοια ευκολία προσπάθειες, έστω κι αν συχνά τα χαλάει και εκτελεστικά, ακόμη και δημιουργικά, όπως συνέβη και χθες, όπου όμως αναστάτωσε την άμυνα των γηπεδούχων κι έβγαλε τον Ελ Κααμπί σε θέση γκολ.

Αυτά, με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στα μεγάλα τεστ με τη Νάπολι και την Ίντερ.

Άσχετο: Πολύ περισσότερο από τις μεταγραφές εμένα με καίει η πρεμιέρα σε 13 ημέρες στο άδειο Καραϊσκάκη με τον Αστέρα Τρίπολης, πάντα σκληρό καρύδι για τον Ολυμπιακό. Με τον Καμπελά τιμωρημένο και τον Ζέλσον εκτός μάχης, τους δύο δηλαδή πιο καλούς δημιουργικά «ερυθρόλευκους» από τη μέση και πάνω. Το βάρος θα πέσει σε Στρεφέτσα και Πνευμονίδη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε μία ομάδα που μειονεκτεί φανερά στις στατικές φάσεις, ήταν καλό που είδαμε χθες δουλεμένες από την προπόνηση κομπίνες, με κεντρικό πρόσωπο τον Καμπελά. Έτσι, προέκυψε η συνεργασία του με τον Ζέλσον σε ένα κόρνερ και η σέντρα του με τον Κοστίνια να αστοχεί (για άλλη μία φορά) σε κεφαλιά από καλή θέση.

Κι ακόμη πιο ωραία ιδέα ήταν η άλλη: με τον Καμπελά να σημαδεύει στην εκτέλεση φάουλ ξανά τον Κοστίνια, αλλά για να πασάρει αυτός με κεφαλιά προς τον Έσε κι αυτός να βρίσκει τον Ελ Κααμπί στη φάση με την κοντινή κεφαλιά, όπου τον νίκησε ο αντίπαλος γκολκίπερ.

