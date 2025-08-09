Ο Ατρόμητος ήταν που νίκησε τον Παναιτωλικό με σκορ 1-0 σε έναν φιλικό αγώνα στο Περιστέρι με σκόρερ στο 5ο λεπτό τον Σταυρόπουλο.

Νο1 νίκη σε φιλικό αγώνα για τον Ατρόμητο. Ήταν η επικράτησή του με 1-0 σε βάρος του Παναιτωλικού σε φιλικό στο Περιστέρι.

Ο Σταυρόπουλος σκόραρε στο πέμπτο λεπτό για το γκολ του αγώνα, που ήταν και το πρώτο γκολ των Περιστεριωτών στα φιλικά προετοιμασίας. Το γκολ του προήλθε μετά από κόρνερ του Μίχορλ και κεφαλιά - πάσα του Τζοβάρα. Ο Παναιτωλικός είχε δοκάρι με τον Μπελεβώνη. Ο Ατρόμητος θα έχει μετά δυνατό φιλικό με τη Λάτσιο και ο Παναιτωλικός το παιχνίδι Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας.

Μαζί με την αποστολή του Παναιτωλικού ήταν ο Γιώργος Λιάβας, ο οποίος όμως δεν ήταν καν στον πάγκο, εν αναμονή των εξελίξεων για την ενδεχόμενη μετακίνηση του στη Ρίο Άβε. Από εκεί και πέρα στο Περιστέρι βρέθηκε ο Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στα Καναρίνια.

Η αρχική ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Κοντούρης, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Εστέμπαν, Μπελεβώνης και Άλεξιτς.

Η αρχική ενδεκάδα του Ατρομήτου: Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Τζοβάρας, Φαν Βέερτ και Μπάκου.