Ο Πορτογάλος winger αποχώρησε με τραυματισμό από το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου και μένει να φανεί το πρόβλημά του.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμούς γενικά στην πορεία του στο ποδόσφαιρο. Σε αυτήν την περίσταση υπήρξε ένας τραυματισμός του στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου όπου και έγινε αλλαγή και μένει να διαπιστωθεί το τι έχει. Ξέχωρα από τον Ζέλσον στον ίδιο αγώνα χτύπησαν και οι Μπρούνο και Τσικίνιο.

Για τους τραυματισμούς με την Ουνιόν ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είπε στη COSMOTE TV μετά από ερώτημα για το πόσο είναι ευχαριστημένος: «Η προετοιμασία πήγε καλα, προπονηθήκαμε σε δύο διαφορετικά γήπεδα, ο καιρός ήταν με το μέρος μας, δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός από σήμερα που είχαμε 2-3 περιπτώσεις. Πήγαμε πολύ καλα, είδα κάποια πράγματα που σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό είναι καλύτερα».