Ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ θα είναι στην Ελλάδα την Τρίτη το αργότερο ως την Τετάρτη για να ανακοινωθεί από τον Αστέρα Τρίπολης. Οι λεπτομέρειες του deal

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Αστέρας Aktor προχωράει το plan b για την ολοκλήρωση του deal με τον Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Η υπόθεση έχει μπει στην τελική ευθεία με τον έμπειρο στόπερ να αναμένεται στην Ελλάδα λογικά την Τρίτη (το αργότερο την Τετάρτη).

Οι κιτρινομπλέ τού προσφέρουν διετές συμβόλαιο με 150.000 ευρώ το χρόνο, με τον παίκτη να συμφωνεί και να αποτελεί τον στόπερ που θα συμπληρώσει το καρέ των κεντρικών αμυντικών (Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος και Καστάνιο οι άλλοι τρεις).

Ποιος είναι ο Ιβάνοφ

Ο θηριώδης (ύψους 1.97μ.) 30χρονος διεθνής Φινλανδός σέντερ μπακ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπραουνσβάιγκ. Στο παρελθόν έχει περάσει από τις Μιλιπούρο, Βίικινγκιτ και Χόνκα της πατρίδας του, αλλά και την Βάρτα Πόζναν από την Πολωνία, ενώ προέρχεται από σεζόν με 20 εμφανίσεις στη Γερμανία.