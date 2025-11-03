Ο Χουλιάν Τσίκο άνοιξε το δρόμο τις νίκης του Αστέρα Τρίπολης επί του ΟΦΗ με τρομερό γκολ και κατά τον πανηγυρισμό του σήκωσε ψηλά τα χέρια του, για να το αφιερώσει στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο Αστέρας AKTOR έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί που έτρεχε στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στην Τρίπολη με 3-0 και έκανε «σεφτέ» στα τρίποντα. Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν ο Χουλιάν Τσίκο, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τρομερό μακρινό σουτ, έδωσε ασίστ στο δεύτερο γκολ του συμπαίκτη και συμπατριώτη του, Χουλιάν Μπαρτόλο, ενώ έκανε συνολικά φανταστική ματς στη μεσαία γραμμή, όπου κυριάρχησε.

Το τέρμα που πέτυχε ο Αργεντινος ήταν ξεχωριστό, καθώς εκτός από το παρθενικό του με την κιτρινομπλέ φανέλα ήταν και το πρώτο του μετά την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 1,5 μήνα.

O 27χρονος μέσος λίγο μετά την γκολάρα του για το 1-0 σήκωσε τα χέρια του και έδειξε τον ουρανό, ώστε να κάνει αφιέρωση στον πατέρα του, με τον χαφ των Αρκάδων να είναι έκδηλα συγκινημένος και τους συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν.

Ο Τσίκο «μετακόμισε» το καλοκαίρι στην Τρίπολη, ως ελεύθερος από τη Λεγανές και αποκτήθηκε για να αναβαθμίσει τον Αστέρα AKTOR στο «6». Ο Αργεντινός κόντρα στον ΟΦΗ έκανε την πέμπτη του εμφάνιση και μόλις δεύτερη ως βασικός, ενώ έλειψε από τέσσερα παιχνίδια με ειδική άδεια ώστε να βρεθεί στην πατρίδα του, λόγω του προσωπικού θέματος με τον πατέρα του.