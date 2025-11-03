Δείτε τα τρία γκολ του Αστέρα Τρίπολης, την αποβολή του Νους και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη των Αρκάδων επί του ΟΦΗ με 3-0.

Ο Αστέρας AKTOR «ανάσανε» βαθμολογικά και κυρίως ψυχολογικά. Οι Αρκάδες υπέταξαν των ΟΦΗ στην Τρίπολη με 3-0 και πήραν το πρώτο τους τρίποντο μετά από 13 ματς και ανέβηκαν στο βαθμολογικό πίνακα. Πρωταγωνιστές για τους γηπεδούχους Μπαρτόλο (δυο γκολ) και Τσίκο (γκολ - ασίστ), ενώ μοιραίος για τους φιλοξενούμενους ο Νους, ο οποίος αποβλήθηκε στο 52', με το σκορ στο 1-0.

Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με... τηλεκατευθυνόμενο μακρινό σουτ του εξαιρετικού Τσίκο. Στο 52ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Τιάγκο Νους για ακόμα μια φορά «κρέμασε» την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε με «φθηνή» δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Καλτσά.

Στο 60ο λεπτό το σύνολο του Χρήστου Κόντη είχε την καλύτερη του στιγμή στο ματς, όταν ο Αποστολάκης σημάδεψε το οριζόντιο του Παπαδόπουλου με δυνατό αριστερό σουτ. Τελικά ο Μπαρτόλο «καθάρισε» το ματς με δυο γκολ σε πέντε λεπτά.

Στο 71' ο Αργεντινός διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του με έξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 76' ο Τσίκο έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα και ο Μπαρτόλο με πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το τελικό 3-0.