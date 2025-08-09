Γιούρι Λοντίγκιν: Κύριος ήρθε, Κύριος φεύγει

Ο Γιούρι Λοντίγκιν, μετά από 3,5 χρόνια, φεύγει από τον Παναθηναϊκό και άπαντες έχουν μια καλή κουβέντα να πουν για αυτόν.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν μετακόμισε από τον ΠΑΣ Γιάννινα στον Παναθηναϊκό το 2022, προκειμένου, μαζί με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, να αποτελέσουν ένα δυνατό δίδυμο κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Στο διάστημα αυτό, μπορεί να μην κατάφερε να καθιερωθεί στην εστία του «τριφυλλιού», όμως, όποτε έμπαινε, αποτελούσε μία αξιόπιστη επιλογή, χωρίς να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στα αποδυτήρια...

Ακόμα και αν ο μικρός χρόνος συμμετοχής που είχε ήταν κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αδικία.

Η αναγνώριση του Λοντίγκιν από τον Γιοβάνοβιτς

Κάτι που έχει αναγνωρίσει ακόμα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος, μετά το ματς με τον ΟΦΗ τον Δεκέμβριο του 2023, είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, για τον 33χρονο τότε γκολκίπερ:

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, και πέρυσι με τον Γιούρι ήμουν άδικος, αρκετά άδικος. Είχε πάρει παιχνίδια μόνο στον θεσμό του Κυπέλλου και ήμουν άδικος. Και πέρυσι ήταν έτσι όπως ήταν φέτος και θα μπορούσε να είχε παίξει περισσότερα παιχνίδια. Φέτος ήδη έχει κάνει αρκετά παιχνίδια. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ή έννοια αν παίζει ο Γιούρι ή ο Μπρινιόλι. Και οι δύο είναι καλοί τερματοφύλακες.

Πιστεύω ότι είμαστε η ομάδα με το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, γιατί και οι δύο είναι προσωπικότητες, και οι δύο παίκτες που θέλουν να παίζουν, με καριέρες πίσω τους. Έχουν δείξει πως, όποιος και να παίζει, όλοι μας εκτός του τιμ και οι ποδοσφαιριστές έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στους ίδιους».

Η νύχτα του Λοντίγκιν

Με τον Παναθηναϊκό, ο Γιούρι Λοντίγκιν κέρδισε ένα Κύπελλο, στο οποίο σίγουρα ανήκει στους πρωταγωνιστές. Μπορεί ο Ντραγκόφσκι να έδωσε εκείνο το ρεσιτάλ στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, αλλά για να φτάσει εκεί το «τριφύλλι» έπρεπε ο, 35χρονος πλέον, τερματοφύλακας να δώσει την πρόκριση επί του Ολυμπιακού σε μία ρεβάνς... θρίλερ στο Καραϊσκάκη.

Τότε που έπαιζε με δεμένο το κεφάλι, έχοντας ράμματα λόγω τραυματισμού, και κράτησε όρθια την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση. Κυρίως, όμως, στα πέναλτι, όπου απέκρουσε αυτό του Καρβάλιο που θα έδινε την πρόκριση στους «ερυθρόλευκους»...

Φυσικά, όπως κάθε παίκτης, έτσι και αυτός είχε και κακές στιγμές στο ενεργητικό του. Η προσωπικότητά του, όμως, τις επισκιάζει, καθώς πρόκειται για έναν Κύριο με το Κ κεφαλαίο. Κύριος πήγε στον Παναθηναϊκό και Κύριος έφυγε, όπως φάνηκε τόσο στο δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα όσο και στην ίδια την ΠΑΕ.

Για αυτό στα social media, όλοι έχουν μια καλή κουβέντα να πουν για αυτόν...

