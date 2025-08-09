Ασταμάτητος ο Πνευμονίδης και οι μικροί του Ολυμπιακού στο φιλικό κόντρα στην Αλ Τααβόν.

Livesport: Δεν κρατιέται για το 8ο! Ο Ρίσον Χόλμς έφτασε και υπογράφει στον Παναθηναϊκό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Καυτά βέλη! Χτύπησε με γκολ η συμμορία των κοντών. Το τελευταίο εμπόδιο για τον Ζενόν.

Ώρα των σπορ: Μάθημα για τη ρεβάνς! Ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει ποτέ ξανά να δει από την ΑΕΚ την εικόνα του δεύτερου μισού του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρου.