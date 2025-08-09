Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (9/8) στο Gazzetta
Sportday: Δαγκώνει! Ξεχώρισε πάλι ο ασταμάτητος Πνευμονίδης στη νέα νίκη του Ολυμπιακού. Νέο τεστ με Ουνιόν.
Livesport: Δεν κρατιέται για το 8ο! Ο Ρίσον Χόλμς έφτασε και υπογράφει στον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: Ομορφιές από τους νέους. Ασταμάτητος ο Πνευμονίδης στο 2-1 του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλ Τααβόν.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Καυτά βέλη! Χτύπησε με γκολ η συμμορία των κοντών. Το τελευταίο εμπόδιο για τον Ζενόν.
Ώρα των σπορ: Μάθημα για τη ρεβάνς! Ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει ποτέ ξανά να δει από την ΑΕΚ την εικόνα του δεύτερου μισού του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρου.
