Φορτούνης - Μασούρας: Νέο... ρεσιτάλ, σκόραραν και οι δύο για την Αλ Καλίτζ (vid)
Ασταμάτητοι οι Έλληνες της Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη! Σε ακόμη ένα ματς, οι Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας συνεργάστηκαν άψογα, ενώ αμφότεροι βρήκαν δίχτυα πριν από το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ομάδας τους με την Αλ Χαζέμ.
Ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ για την Αλ Καλίτζ στο 8ο λεπτό μετά την πάρε-βάλε μπαλιά του Κινγκ, σκοράροντας από κοντά. Στη συνέχεια έδωσε τη... σκυτάλη στον Μασούρα. Μετά από «γλυκιά» σέντρα του Φορτούνη στην περιοχή της Αλ Χαζέμ, ο Μασούρας με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την όγδοη φετινή ασίστ του συμπαίκτη του. Στο 75' ο Μασούρας βρήκε ξανά δίχτυα φτάνοντας αισίως τα τέσσερα γκολ με την φανέλα της Αλ Καλίτζ.
🇳🇴🇬🇷 QUE DUPLA É ESSA!November 6, 2025
Assistência de King e gol de Fortounis!
11 participações em gols para o grego
10 participações em gols para o norueguês.
UMA DAS MELHORES DUPLAS DA LIGA! pic.twitter.com/KVzK7hnXNT
ماسوراس يضيف الثاني للخليج برأسية ⚽️
🟡 الحزم 1-2 الخليج 🟢
pic.twitter.com/0QwPJZnUqL— عمرو (@bt3) November 6, 2025
Θυμίζουμε ότι ο Φορτούνης πρόσφατα αναδείχθηκε παίκτης του Οκτώβρη από την λίγκα της Σαουδικής Αραβίας, βραβείο που του δόθηκαν ως επιστέγασμα των φανταστικών εμφανίσεων που πραγματοποιεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.