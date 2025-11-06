Νέα φοβερή εμφάνιση από τους Φορτούνη και Μασούρα στην Σαουδική Αραβία, καθώς αμφότεροι σκόραραν μέσα σε 45 λεπτά στο ματς της Αλ Καλίτζ.

Ασταμάτητοι οι Έλληνες της Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη! Σε ακόμη ένα ματς, οι Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας συνεργάστηκαν άψογα, ενώ αμφότεροι βρήκαν δίχτυα πριν από το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ομάδας τους με την Αλ Χαζέμ.

Ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ για την Αλ Καλίτζ στο 8ο λεπτό μετά την πάρε-βάλε μπαλιά του Κινγκ, σκοράροντας από κοντά. Στη συνέχεια έδωσε τη... σκυτάλη στον Μασούρα. Μετά από «γλυκιά» σέντρα του Φορτούνη στην περιοχή της Αλ Χαζέμ, ο Μασούρας με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την όγδοη φετινή ασίστ του συμπαίκτη του. Στο 75' ο Μασούρας βρήκε ξανά δίχτυα φτάνοντας αισίως τα τέσσερα γκολ με την φανέλα της Αλ Καλίτζ.

ماسوراس يضيف الثاني للخليج برأسية ⚽️



🟡 الحزم 1-2 الخليج 🟢

pic.twitter.com/0QwPJZnUqL November 6, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Φορτούνης πρόσφατα αναδείχθηκε παίκτης του Οκτώβρη από την λίγκα της Σαουδικής Αραβίας, βραβείο που του δόθηκαν ως επιστέγασμα των φανταστικών εμφανίσεων που πραγματοποιεί.