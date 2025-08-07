Ο Φινλανδός διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί παρελθόν από τον Βόλο με την ομάδα της Μαγνησίας να επικοινωνεί την απόφασή της.

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Σιμόν Σκραμπ, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία ως προς στη συνέχεια της καριέρας του. Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός με τον Βόλο είχε 17 αγώνες με 1 γκολ.