Το Gazzetta παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα της Stoiximan Super League 2025-26. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα, πότε τελειώνει, αλλά και το καλεντάρι του Κυπέλλου και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μία πλούσια σεζόν ξεκινάει και ένα πρωτάθλημα της Super League, που αναμένεται να είναι συναρπαστικό.

Αυτό θα είναι το 20ό πρωτάθλημα από τη σύσταση του συνεταιρισμού της Super League. Τα παιχνίδια πλέον πυκνώνουν κι ανάλογα με την πορεία στην Ευρώπη, οι μεγάλες ομάδες θα δώσουν δεκάδες αγώνες στη διάρκεια της σεζόν.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει αναλυτικά το καλεντάρι της σεζόν 2025-26. Η ποδοσφαιρική ατζέντα στο πιάτο σας για τη Super League, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το φετινό πρωτάθλημα ανοίγει την αυλαία του στις 23-24 Αυγούστου και αυτή πέφτει 21 Μαϊου με τον τελευταίο αγώνα των playouts. Τον πρωταθλητή βέβαια, όπως και την ομάδα που θα πάρει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα τις γνωρίζουμε το αργότερο στις 16-17 Μαϊου.

Ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου, ενώ την ερχόμενη σεζόν επιστρέφει και το Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΟΦΗ στις 3/1/26. Το απόλυτο καλεντάρι, λοιπόν, για να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του...

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Super League – Κανονική Περίοδος (MD1 – MD26)

Αγωνιστική Ημερομηνίες

MD1 23–24 Αυγούστου 2025

MD2 30–31 Αυγούστου 2025

MD3 13–14 Σεπτεμβρίου 2025

MD4 20–21 Σεπτεμβρίου 2025

MD5 27–28 Σεπτεμβρίου 2025

MD6 4–5 Οκτωβρίου 2025

MD7 18–19 Οκτωβρίου 2025

MD8 25–26 Οκτωβρίου 2025

MD9 1–2 Νοεμβρίου 2025

MD10 8–9 Νοεμβρίου 2025

MD11 22–23 Νοεμβρίου 2025

MD12 29–30 Νοεμβρίου 2025

MD13 6–7 Δεκεμβρίου 2025

MD14 13–14 Δεκεμβρίου 2025

MD15 20–21 Δεκεμβρίου 2025

MD16 10–11 Ιανουαρίου 2026

MD17 17–18 Ιανουαρίου 2026

MD18 24–25 Ιανουαρίου 2026

MD19 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026

MD20 7–8 Φεβρουαρίου 2026

MD21 14–15 Φεβρουαρίου 2026

MD22 21–22 Φεβρουαρίου 2026

MD23 28 Φερβουαρίου – 1 Μαρτίου 2026

MD24 7–8 Μαρτίου 2026

MD25 14–15 Μαρτίου 2026

MD26 21–22 Μαρτίου 2026

Το πρόγραμμα όλων των ομάδων

* Οι ώρες και μέρες φυσικά διαμορφώνονται από τη Stoiximan Super League και δεν είναι οριστικές.

Playoffs και Playouts

Super League 2025–26 – Playoffs (Θέσεις 1–4 και 5–8)

Αγωνιστική Ημερομηνίες

Playoffs 1 4–5 Απριλίου 2026

Playoffs 2 18–19 Απριλίου 2026

Playoffs 3 2–3 Μαΐου 2026

Playoffs 4 9–10 Μαϊου 2026

Playoffs 5 12-13 Μαϊου 2026

Playoffs 6 16–17 Μαΐου 2026

Super League – Playouts (Θέσεις 9–14)

Αγωνιστική Ημερομηνίες

Playouts 1 4–5 Απριλίου 2026

Playouts 2 7-8-9 Απριλίου 2026

Playouts 3 18–19 Απριλίου 2026

Playouts 4 22 Απριλίου 2026

Playouts 5 26 Απριλίου 2026

Playouts 6 2-3 Μαϊου 2026

Playouts 7 9-10 Μαϊου 2026

Playouts 8 12–13 Μαϊου 2026

Playouts 9 16–17 Μαϊου 2026

Playouts 10 21 Μαϊου 2026

Ο τηλεοπτικός χάρτης

Οι ομάδες της Super League μοιράζονται σε Cosmote και Nova, αφού στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κεντρική διαχείριση. Οι οκτώ εκ των 14 ομάδων είναι στην Cosmote και οι υπόλοιπες 6 στη Nova.

Φυσικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αφορούν τους εντός έδρας αγώνες κάθε ομάδες. Αναλυτικά η τηλεοπτική στέγη των συλλόγων και σε ποιο κανάλι μπορείτε να βλέπετε τους εντος έδρας αγώνες τους.

Στην Cosmote ανήκουν τηλεοπτικά οι εξής ομάδες:

Ολυμπιακός

ΑΕΚ

Παναθηναϊκός

ΟΦΗ

Παναιτωλικός

Βόλος

ΑΕΛ

Κηφισιά

Η ΑΕΛ και η Κηφισιά πήραν τις θέσεις της Λαμίας και της Athens Kallithea, οι οποίες την περασμένη σεζόν ήταν στην Cosmote.

Συμφωνία με τη Nova έχουν οι εξής ομάδες:

ΠΑΟΚ

Άρης

Ατρόμητος

Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός

Asteras AKTOR

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – GREEK CUP

Φάση Ημερομηνίες

2ος Γύρος

MD1 16-17-18 Σεπτεμβρίου 2025

MD2 23-24-25 Σεπτεμβρίου 2025

MD3 28-29-30 Οκτωβρίου 2025

MD4 2-3-4 Δεκεμβρίου 2025

MD5 16-17-18 Δεκεμβρίου 2025

Playoffs 6–7-8 Ιανουαρίου 2026

Προημιτελικοί 13-14-15 Ιανουαρίου 2026

Ημιτελικοί (1ο ματς) 3–4-5 Φεβρουαρίου 2026

Ημιτελικοί (2ο ματς) 10-11-12 Φεβρουαρίου 2026

Τελικός 25 Απριλίου 2026

Τελικός Super Cup 3 Ιανουαρίου 2026

Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

CHAMPIONS LEAGUE 2025–26

Playoffs 19–20 & 26–27 Αυγούστου 2025

League Phase:

Αγωνιστική Ημερομηνίες

MD1 16–17-18 Σεπτεμβρίου 2025

MD2 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου

MD3 21–22 Οκτωβρίου 2025

MD4 4–5 Νοεμβρίου 2025

MD5 25–26 Νοεμβρίου 2025

MD6 9–10 Δεκεμβρίου 2025

MD7 20-21 Ιανουαρίου 2026

MD8 28 Ιανουαρίου 2026



Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου

Φάση των 16 10-11 & 217-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά 7–1 & 14–15 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 28–29 Απριλίου & 5-6 Μαϊου 2026

Τελικός 30 Μαΐου 2026



EUROPA LEAGUE 2025–26

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 21 & 28 Αυγούστου 2025

League Phase:

MD1 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

MD2 2 Οκτωβρίου 2025

MD3 23 Οκτωβρίου 2025

MD4 6 Νοεμβρίου 2025

MD5 27 Νοεμβρίου 2025

MD6 11 Δεκεμβρίου 2025

MD7 22 Ιανουαρίου 2026

MD8 29 Ιανουαρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026

EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2025–26

Playoffs 21 & 28 Αυγούστου 2025

MD1 2 Οκτωβρίου 2025

MD2 23 Οκτωβρίου 2025

MD3 6 Νοεμβρίου 2025

MD4 27 Νοεμβρίου 2025

MD5 11 Δεκεμβρίου 2025

MD6 18 Δεκεμβρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 27 Μαΐου 2026

Ημερομηνίες Εθνικών ομάδων

1-9 Σεπτεμβρίου 2025

6-14 Οκτωβρίου 2025

10-18 Νοεμβρίου 2025

23-31 Μαρτίου 2025

31 Μαϊου - 9 Ιουνίου

