Μία πλούσια σεζόν ξεκινάει και ένα πρωτάθλημα της Super League, που αναμένεται να είναι συναρπαστικό.
Αυτό θα είναι το 20ό πρωτάθλημα από τη σύσταση του συνεταιρισμού της Super League. Τα παιχνίδια πλέον πυκνώνουν κι ανάλογα με την πορεία στην Ευρώπη, οι μεγάλες ομάδες θα δώσουν δεκάδες αγώνες στη διάρκεια της σεζόν.
Το Gazzetta σας παρουσιάζει αναλυτικά το καλεντάρι της σεζόν 2025-26. Η ποδοσφαιρική ατζέντα στο πιάτο σας για τη Super League, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Το φετινό πρωτάθλημα ανοίγει την αυλαία του στις 23-24 Αυγούστου και αυτή πέφτει 21 Μαϊου με τον τελευταίο αγώνα των playouts. Τον πρωταθλητή βέβαια, όπως και την ομάδα που θα πάρει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα τις γνωρίζουμε το αργότερο στις 16-17 Μαϊου.
Ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου, ενώ την ερχόμενη σεζόν επιστρέφει και το Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΟΦΗ στις 3/1/26. Το απόλυτο καλεντάρι, λοιπόν, για να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του...
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Super League – Κανονική Περίοδος (MD1 – MD26)
Αγωνιστική Ημερομηνίες
- MD1 23–24 Αυγούστου 2025
- MD2 30–31 Αυγούστου 2025
- MD3 13–14 Σεπτεμβρίου 2025
- MD4 20–21 Σεπτεμβρίου 2025
- MD5 27–28 Σεπτεμβρίου 2025
- MD6 4–5 Οκτωβρίου 2025
- MD7 18–19 Οκτωβρίου 2025
- MD8 25–26 Οκτωβρίου 2025
- MD9 1–2 Νοεμβρίου 2025
- MD10 8–9 Νοεμβρίου 2025
- MD11 22–23 Νοεμβρίου 2025
- MD12 29–30 Νοεμβρίου 2025
- MD13 6–7 Δεκεμβρίου 2025
- MD14 13–14 Δεκεμβρίου 2025
- MD15 20–21 Δεκεμβρίου 2025
- MD16 10–11 Ιανουαρίου 2026
- MD17 17–18 Ιανουαρίου 2026
- MD18 24–25 Ιανουαρίου 2026
- MD19 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026
- MD20 7–8 Φεβρουαρίου 2026
- MD21 14–15 Φεβρουαρίου 2026
- MD22 21–22 Φεβρουαρίου 2026
- MD23 28 Φερβουαρίου – 1 Μαρτίου 2026
- MD24 7–8 Μαρτίου 2026
- MD25 14–15 Μαρτίου 2026
- MD26 21–22 Μαρτίου 2026
Το πρόγραμμα όλων των ομάδων
- Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα της ΑΕΚ τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Άρη τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Αστέρα Τρίπολης τη σεζόν 2025-25
- Το πρόγραμμα του Ατρόμητου τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του ΟΦΗ τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Παναιτωλικού τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Βόλου τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα του Πανσερραϊκού τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα της ΑΕΛ τη σεζόν 2025-26
- Το πρόγραμμα της Κηφισιάς τη σεζόν 2025-26
* Οι ώρες και μέρες φυσικά διαμορφώνονται από τη Stoiximan Super League και δεν είναι οριστικές.
Playoffs και Playouts
Super League 2025–26 – Playoffs (Θέσεις 1–4 και 5–8)
Αγωνιστική Ημερομηνίες
- Playoffs 1 4–5 Απριλίου 2026
- Playoffs 2 18–19 Απριλίου 2026
- Playoffs 3 2–3 Μαΐου 2026
- Playoffs 4 9–10 Μαϊου 2026
- Playoffs 5 12-13 Μαϊου 2026
- Playoffs 6 16–17 Μαΐου 2026
Super League – Playouts (Θέσεις 9–14)
Αγωνιστική Ημερομηνίες
- Playouts 1 4–5 Απριλίου 2026
- Playouts 2 7-8-9 Απριλίου 2026
- Playouts 3 18–19 Απριλίου 2026
- Playouts 4 22 Απριλίου 2026
- Playouts 5 26 Απριλίου 2026
- Playouts 6 2-3 Μαϊου 2026
- Playouts 7 9-10 Μαϊου 2026
- Playouts 8 12–13 Μαϊου 2026
- Playouts 9 16–17 Μαϊου 2026
- Playouts 10 21 Μαϊου 2026
Ο τηλεοπτικός χάρτης
Οι ομάδες της Super League μοιράζονται σε Cosmote και Nova, αφού στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κεντρική διαχείριση. Οι οκτώ εκ των 14 ομάδων είναι στην Cosmote και οι υπόλοιπες 6 στη Nova.
Φυσικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αφορούν τους εντός έδρας αγώνες κάθε ομάδες. Αναλυτικά η τηλεοπτική στέγη των συλλόγων και σε ποιο κανάλι μπορείτε να βλέπετε τους εντος έδρας αγώνες τους.
Στην Cosmote ανήκουν τηλεοπτικά οι εξής ομάδες:
- Ολυμπιακός
- ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός
- ΟΦΗ
- Παναιτωλικός
- Βόλος
- ΑΕΛ
- Κηφισιά
Η ΑΕΛ και η Κηφισιά πήραν τις θέσεις της Λαμίας και της Athens Kallithea, οι οποίες την περασμένη σεζόν ήταν στην Cosmote.
Συμφωνία με τη Nova έχουν οι εξής ομάδες:
- ΠΑΟΚ
- Άρης
- Ατρόμητος
- Λεβαδειακός
- Πανσερραϊκός
- Asteras AKTOR
Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – GREEK CUP
Φάση Ημερομηνίες
2ος Γύρος
- MD1 16-17-18 Σεπτεμβρίου 2025
- MD2 23-24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- MD3 28-29-30 Οκτωβρίου 2025
- MD4 2-3-4 Δεκεμβρίου 2025
- MD5 16-17-18 Δεκεμβρίου 2025
Playoffs 6–7-8 Ιανουαρίου 2026
Προημιτελικοί 13-14-15 Ιανουαρίου 2026
Ημιτελικοί (1ο ματς) 3–4-5 Φεβρουαρίου 2026
Ημιτελικοί (2ο ματς) 10-11-12 Φεβρουαρίου 2026
Τελικός 25 Απριλίου 2026
Τελικός Super Cup 3 Ιανουαρίου 2026
Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων
CHAMPIONS LEAGUE 2025–26
Playoffs 19–20 & 26–27 Αυγούστου 2025
League Phase:
Αγωνιστική Ημερομηνίες
- MD1 16–17-18 Σεπτεμβρίου 2025
- MD2 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου
- MD3 21–22 Οκτωβρίου 2025
- MD4 4–5 Νοεμβρίου 2025
- MD5 25–26 Νοεμβρίου 2025
- MD6 9–10 Δεκεμβρίου 2025
- MD7 20-21 Ιανουαρίου 2026
- MD8 28 Ιανουαρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου
Φάση των 16 10-11 & 217-18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικά 7–1 & 14–15 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 28–29 Απριλίου & 5-6 Μαϊου 2026
Τελικός 30 Μαΐου 2026
EUROPA LEAGUE 2025–26
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 21 & 28 Αυγούστου 2025
League Phase:
MD1 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
MD2 2 Οκτωβρίου 2025
MD3 23 Οκτωβρίου 2025
MD4 6 Νοεμβρίου 2025
MD5 27 Νοεμβρίου 2025
MD6 11 Δεκεμβρίου 2025
MD7 22 Ιανουαρίου 2026
MD8 29 Ιανουαρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 20 Μαΐου 2026
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2025–26
Playoffs 21 & 28 Αυγούστου 2025
MD1 2 Οκτωβρίου 2025
MD2 23 Οκτωβρίου 2025
MD3 6 Νοεμβρίου 2025
MD4 27 Νοεμβρίου 2025
MD5 11 Δεκεμβρίου 2025
MD6 18 Δεκεμβρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 27 Μαΐου 2026
Ημερομηνίες Εθνικών ομάδων
1-9 Σεπτεμβρίου 2025
6-14 Οκτωβρίου 2025
10-18 Νοεμβρίου 2025
23-31 Μαρτίου 2025
31 Μαϊου - 9 Ιουνίου
