Stoiximan Super League: Όλο το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και του Big 5

Πρόγραμμα Super League

Το Gazzetta παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα της Stoiximan Super League 2025-26. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα, πότε τελειώνει, αλλά και το καλεντάρι του Κυπέλλου και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μία πλούσια σεζόν ξεκινάει και ένα πρωτάθλημα της Super League, που αναμένεται να είναι συναρπαστικό.

Αυτό θα είναι το 20ό πρωτάθλημα από τη σύσταση του συνεταιρισμού της Super League. Τα παιχνίδια πλέον πυκνώνουν κι ανάλογα με την πορεία στην Ευρώπη, οι μεγάλες ομάδες θα δώσουν δεκάδες αγώνες στη διάρκεια της σεζόν.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει αναλυτικά το καλεντάρι της σεζόν 2025-26. Η ποδοσφαιρική ατζέντα στο πιάτο σας για τη Super League, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το φετινό πρωτάθλημα ανοίγει την αυλαία του στις 23-24 Αυγούστου και αυτή πέφτει 21 Μαϊου με τον τελευταίο αγώνα των playouts. Τον πρωταθλητή βέβαια, όπως και την ομάδα που θα πάρει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα τις γνωρίζουμε το αργότερο στις 16-17 Μαϊου.

 

Ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου, ενώ την ερχόμενη σεζόν επιστρέφει και το Super Cup με την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΟΦΗ στις 3/1/26. Το απόλυτο καλεντάρι, λοιπόν, για να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του...

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Super League – Κανονική Περίοδος (MD1 – MD26)

Αγωνιστική Ημερομηνίες

  • MD1 23–24 Αυγούστου 2025
  • MD2 30–31 Αυγούστου 2025
  • MD3 13–14 Σεπτεμβρίου 2025
  • MD4 20–21 Σεπτεμβρίου 2025
  • MD5 27–28 Σεπτεμβρίου 2025
  • MD6 4–5 Οκτωβρίου 2025
  • MD7 18–19 Οκτωβρίου 2025
  • MD8 25–26 Οκτωβρίου 2025
  • MD9 1–2 Νοεμβρίου 2025
  • MD10 8–9 Νοεμβρίου 2025
  • MD11 22–23 Νοεμβρίου 2025
  • MD12 29–30 Νοεμβρίου 2025
  • MD13 6–7 Δεκεμβρίου 2025
  • MD14 13–14 Δεκεμβρίου 2025
  • MD15 20–21 Δεκεμβρίου 2025
  • MD16 10–11 Ιανουαρίου 2026
  • MD17 17–18 Ιανουαρίου 2026
  • MD18 24–25 Ιανουαρίου 2026
  • MD19 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026
  • MD20 7–8 Φεβρουαρίου 2026
  • MD21 14–15 Φεβρουαρίου 2026
  • MD22 21–22 Φεβρουαρίου 2026
  • MD23 28 Φερβουαρίου – 1 Μαρτίου 2026
  • MD24 7–8 Μαρτίου 2026
  • MD25 14–15 Μαρτίου 2026
  • MD26 21–22 Μαρτίου 2026

Το πρόγραμμα όλων των ομάδων

* Οι ώρες και μέρες φυσικά διαμορφώνονται από τη Stoiximan Super League και δεν είναι οριστικές.

    Playoffs και Playouts

    Super League 2025–26 – Playoffs (Θέσεις 1–4 και 5–8)

    Αγωνιστική Ημερομηνίες

    • Playoffs 1 4–5 Απριλίου 2026
    • Playoffs 2 18–19 Απριλίου 2026
    • Playoffs 3 2–3 Μαΐου 2026
    • Playoffs 4 9–10 Μαϊου 2026
    • Playoffs 5 12-13 Μαϊου 2026
    • Playoffs 6 16–17 Μαΐου 2026

    Super League – Playouts (Θέσεις 9–14)

    Αγωνιστική Ημερομηνίες

    • Playouts 1 4–5 Απριλίου 2026
    • Playouts 2 7-8-9 Απριλίου 2026
    • Playouts 3 18–19 Απριλίου 2026
    • Playouts 4 22 Απριλίου 2026
    • Playouts 5 26 Απριλίου 2026
    • Playouts 6 2-3 Μαϊου 2026
    • Playouts 7 9-10 Μαϊου 2026
    • Playouts 8 12–13 Μαϊου 2026
    • Playouts 9 16–17 Μαϊου 2026
    • Playouts 10 21 Μαϊου 2026

    Πρόγραμμα Stoiximan Super League

    Ο τηλεοπτικός χάρτης

    Οι ομάδες της Super League μοιράζονται σε Cosmote και Nova, αφού στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κεντρική διαχείριση. Οι οκτώ εκ των 14 ομάδων είναι στην Cosmote και οι υπόλοιπες 6 στη Nova.
    Φυσικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αφορούν τους εντός έδρας αγώνες κάθε ομάδες. Αναλυτικά η τηλεοπτική στέγη των συλλόγων και σε ποιο κανάλι μπορείτε να βλέπετε τους εντος έδρας αγώνες τους.

    Στην Cosmote ανήκουν τηλεοπτικά οι εξής ομάδες:

    • Ολυμπιακός
    • ΑΕΚ
    • Παναθηναϊκός
    • ΟΦΗ
    • Παναιτωλικός
    • Βόλος
    • ΑΕΛ
    • Κηφισιά

    Η ΑΕΛ και η Κηφισιά πήραν τις θέσεις της Λαμίας και της Athens Kallithea, οι οποίες την περασμένη σεζόν ήταν στην Cosmote.

    Συμφωνία με τη Nova έχουν οι εξής ομάδες:

    • ΠΑΟΚ
    • Άρης
    • Ατρόμητος
    • Λεβαδειακός
    • Πανσερραϊκός
    • Asteras AKTOR

    Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – GREEK CUP

    Φάση Ημερομηνίες

    2ος Γύρος

    • MD1 16-17-18 Σεπτεμβρίου 2025
    • MD2 23-24-25 Σεπτεμβρίου 2025
    • MD3 28-29-30 Οκτωβρίου 2025
    • MD4 2-3-4 Δεκεμβρίου 2025
    • MD5 16-17-18 Δεκεμβρίου 2025

    Playoffs 6–7-8 Ιανουαρίου 2026

    Προημιτελικοί 13-14-15 Ιανουαρίου 2026

    Ημιτελικοί (1ο ματς) 3–4-5 Φεβρουαρίου 2026

    Ημιτελικοί (2ο ματς) 10-11-12 Φεβρουαρίου 2026

    Τελικός 25 Απριλίου 2026

    Τελικός Super Cup 3 Ιανουαρίου 2026

    Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

    CHAMPIONS LEAGUE 2025–26

    Playoffs 19–20 & 26–27 Αυγούστου 2025

    League Phase:

    Αγωνιστική Ημερομηνίες

    • MD1 16–17-18 Σεπτεμβρίου 2025
    • MD2 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου
    • MD3 21–22 Οκτωβρίου 2025
    • MD4 4–5 Νοεμβρίου 2025
    • MD5 25–26 Νοεμβρίου 2025
    • MD6 9–10 Δεκεμβρίου 2025
    • MD7 20-21 Ιανουαρίου 2026
    • MD8 28 Ιανουαρίου 2026


    Knock-out:

    Φάση Ημερομηνίες

    Playoffs 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου

    Φάση των 16 10-11 & 217-18 Μαρτίου 2026

    Προημιτελικά 7–1 & 14–15 Απριλίου 2026

    Ημιτελικά 28–29 Απριλίου & 5-6 Μαϊου 2026

    Τελικός 30 Μαΐου 2026


    EUROPA LEAGUE 2025–26

    Φάση Ημερομηνίες

    Playoffs 21 & 28 Αυγούστου 2025

    League Phase:

    MD1 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

    MD2 2 Οκτωβρίου 2025

    MD3 23 Οκτωβρίου 2025

    MD4 6 Νοεμβρίου 2025

    MD5 27 Νοεμβρίου 2025

    MD6 11 Δεκεμβρίου 2025

    MD7 22 Ιανουαρίου 2026

    MD8 29 Ιανουαρίου 2026

    Knock-out:

    Φάση Ημερομηνίες

    Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

    Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

    Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

    Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

    Τελικός 20 Μαΐου 2026

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2025–26

    Playoffs 21 & 28 Αυγούστου 2025

    MD1 2 Οκτωβρίου 2025

    MD2 23 Οκτωβρίου 2025

    MD3 6 Νοεμβρίου 2025

    MD4 27 Νοεμβρίου 2025

    MD5 11 Δεκεμβρίου 2025

    MD6 18 Δεκεμβρίου 2026

    Knock-out:

    Φάση Ημερομηνίες

    Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

    Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

    Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

    Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

    Τελικός 27 Μαΐου 2026

    Ημερομηνίες Εθνικών ομάδων

    1-9 Σεπτεμβρίου 2025

    6-14 Οκτωβρίου 2025

    10-18 Νοεμβρίου 2025

    23-31 Μαρτίου 2025

    31 Μαϊου - 9 Ιουνίου

       

