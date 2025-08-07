Οι διαδοχικές συζητήσεις μεταξύ της τριανδρίας στον Άρη δεν οδήγησαν σε άμεσες κινήσεις σχετικές με την ενίσχυση της ομάδας και μένει αν φανεί αν οι «κίτρινοι» θα προχωρήσουν στην προσθήκη παίκτη στον άξονα αλλά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Στην πρόσφατη τοποθέτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, ο Ρούμπεν Ρέγες διατήρησε το ενδεχόμενο επιπλέον κινήσεων καθώς σημείωσε ότι… «θα γίνουν όποιες ακόμη προσθήκες κρίνονται απαραίτητες», δίχως όμως να μπει σε λεπτομέρειες. Συνεπώς, το ερώτημα έχει να κάνει με τους τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής δεν είναι θετικός στο σενάριο προσθήκης αμυντικού χαφ, αντιλαμβάνεται όμως και την άποψη που έχει διατυπώσει ο Μαρίνος Ουζουνίδης περί της ανάγκης απόκτησης κεντρώου με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες. Δηλαδή, ενός παίκτη ο οποίος θα προσφέρει περισσότερα «τρεξίματα» από τους Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Μορουτσάν, Μισεουί και με μεγαλύτερη ικανότητα στο ανασταλτικό κομμάτι.

Αντικειμενικά, είναι ένα από τα στοιχεία που λείπει από τον άξονα του Άρη ή τουλάχιστον αυτό φάνηκε στους αγώνες με την Αράζ λόγω (και) του χαμηλού επιπέδου ετοιμότητας των Ράτσιτς, Γένσεν και υπό την έννοια ότι Μορουτσάν και Μισεουί είναι επιθετικογενείς με ικανότητα δημιουργίας μεταξύ των αμυντικών γραμμών του αντιπάλου. Συνεπώς, δεν αποκλείεται οι «κίτρινοι» να ανοίξουν εκ νέου φακέλους ξένων ποδοσφαιριστών με τους οποίους βρέθηκαν σε διαπραγματεύσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού για να διαπιστώσουν αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στις υποθέσεις τους.

Μια ακόμη από τις αποφάσεις που εκκρεμούν σχετίζονται με το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ανεξαρτήτως της προεργασίας που έγινε ή ακόμη και των επαφών που προηγήθηκαν με διάφορους παίκτες, ο Άρης δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση. Προφανώς, πλέον, είναι υποχρεωμένος να λογαριάσει το οικονομικό, τον αριθμό των αγώνων που περιλαμβάνει η φετινή χρονιά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό αλλά και τις δεσμεύσεις που παραμένουν με παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται.

Η αλήθεια για τον Λορέν Μορόν και οι δηλώσεις του Ισπανού

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρ/Σ Cadena κι έτσι όπως μεταφέρθηκαν (γραπτώς) από την ίδια ιστοσελίδα, ο Λορέν Μορόν δεν έκρυψε την επιθυμία επιστροφής στη Λας Πάλμας. Οι δηλώσεις του Ισπανού επιθετικού συζητήθηκαν εντός του Άρη, είναι αλήθεια όμως ότι ενώ οι «κίτρινοι» έχουν κάνει γνωστή την πρόθεση λήψης και διαπραγμάτευσης προσφορών για τον 31χρονο επιθετικό, μέχρι στιγμής, δεν έχει φτάσει στα χέρια τους καμία αξιόλογη πρόταση.

Καθόλου τυχαία, ο Ρούμπεν Ρέγες αναφέρθηκε (έμμεσα) και στη συγκεκριμένη υπόθεση στην πρόσφατη δήλωσή του τονίζοντας ότι δεν υφίσταται επίσημη κρούση και κυρίως ότι αν κατατεθεί, θα αξιολογηθεί αναλόγως. Άρα λοιπόν, το ζήτημα στην περίπτωση του Ισπανού δεν έχει να κάνει με τη ρήτρα που αναγράφεται στο συμβόλαιό του και η οποία προβλέπει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (ο ίδιος ο παίκτης διατηρεί ποσοστό της τάξεως του 20%), αλλά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον ούτως ώστε να αποκτήσει (έστω) μια βάση η όλη συζήτηση.

