Ο Ανάς Ζαρουρί τόνισε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει άμεσα στον Παναθηναϊκό κι ότι νιώθει καλύτερα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Δείτε όσα είπε στην κάμερα του Gazzetta που βρέθηκε στο «Ελ Βενιζέλος».

Πάτησε... Ελλάδα ο Ανάς Ζαρουρί.

Ο 24χρονος Μαροκινός εξτρέμ έκανε το ταξίδι για την χώρα μας και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα (προσγειώθηκε στις 00.33πμ στο «Ελ Βενιζέλος») προκειμένου να τελειώσει το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία για την απόκτησή του επετεύχθη από τους «πρασίνους» το πρωί του Σαββάτου, όπως ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta, το οποίο ήταν εκείνο που πρώτο ανέφερε πως το συγκεκριμένο όνομα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην λίστα.

Ο Ζαρουρί κατά την έξοδό του από την αίθουσα αφίξεων μίλησε για την μεταγραφή του στο «τριφύλλι»:

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Θα ήθελα να πω ένα μεγάλω ευχαριστώ για την υποδοχή. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα με θερμούς οπαδούς. Είμαι έτοιμος να κάνω αυτά που πρέπει».

Για το αν έχει μιλήσει με τον Ουναϊ: «Οχι, δεν μίλησα με τον Ουναϊ και ίσως δεν χρειάζεται να μιλήσω. Είδα το τέλος της σεζόν και πιστεύω τα πράγματα θα εξελιχθούν μαζί μου πάρα πολύ καλά».

Για το επίπεδο ετοιμότητάς του: «Η φυσική μου κατάσταση είναι πολύ καλή, έχω θέληση να παίξω το συντομότερο και να κάνω όσα πρέπει στον αγωνιστικό χώρο».

Για την αγαπημένη του θέση: «Η θέση που νιώθω καλύτερα είναι αυτή του αριστερού εξτρέμ, αλλά βρίσκομαι πάντα στη διάθεση του προπονητή κι ακολουθώ τις οδηγίες του».

Το who is who του Ζαρουρί