Εν μέσω των φημών από τη Βραζιλία για το μέλλον του ο Τετέ φωτογραφήθηκε με μια φανέλα της Γκρέμιο, η οποία έγραφε το όνομα του.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να διέψευσε τα σενάρια που προέρχονται από τη Βραζιλία αναφορικά με το μέλλον του Τετέ, όμως μια κίνηση του Βραζλιάνου ήρθε εκ νέου να βάλει... φωτιά στις φήμες που τον θέλουν αν είναι κοντά στην επιστροφή του στην Γκρέμιο.

Ο 25χρονος εξτρέμ φωτογραφήθηκε μαζί με έναν Βραζιλιάνο φίλαθλο με μαι φανέλα της Γκρέμιο, η οποία είχε το όνομα του και το Νο.14, ενώ και ο ίδιος φορούσε εμφάνιση της πρώην ομάδας του. Η φωτογραφία ανέβηκε στον Instagram από το βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ, tcgroup.

Ο Τετέ προέρχεται από τις ακαδημίες της Γκρέμιο και το 2019 πουλήθηκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζουμε πως στη χώρα του καφέ αναφέρουν πως ο Βραζιλιάνος θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της ομάδας που μεγάλωσε με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2024 ο Παναθηναϊκό επένδυσε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον Τετέ από τη Γαλατάσαραϊ. Την τρέχουσα σεζόν ο 25χρονος winger μετράει 27 εμφανίσεις, με δυο γκολ και επτά ασίστ.