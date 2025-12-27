Η απίθανη αντίδραση του Ουναΐ όταν αντιλήφθηκε πως γίνεται αλλαγή

Ο τρόπος που αντέδρασε ο Αζεντίν Ουναΐ όταν κατάλαβε πως πρέπει να αποχωρήσει από το παιχνίδι του Μαρόκο με το Μάλι ως αλλαγή.

Το Μαρόκο γκέλαρε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) απέναντι στον Μάλι μένοντας στο 1-1 σε αγώνα για την 2η αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Copa Africa. Τόσο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού όσο και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ ξεκίνησαν βασικοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στην συνέχεια αντικαταστάθηκαν μ' ένα λεπτό διαφορά.

Μάλιστα, η αντικατάσταση του δεύτερου προσέφερε μία αρκετά αστεία στιγμή, αφού, όταν οι Εζαλζουλί και Ελ Κανούς, που στεκόντουσαν στην γραμμή του πλαγίου για να περάσουν στο ματς, έκαναν νόημα στους συμπαίκτες τους που ήταν να αποχωρήσουν, ο Ουναΐ δεν κατάλαβε αρχικά ότι ήταν γι ' αυτόν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, όταν το συνειδητοποίησε, «πάγωσε», αφού φαίνεται πως δεν περίμενε να γίνει αλλαγή ενώ το σκορ ήταν ακόμα στο 1-1 και στην συνέχεια κινήθηκε προς την γραμμή για να περάσει εκτός, έχοντας ακόμα την ίδια αυτή σοκαρισμένη-απορημένη έκφραση.

Δείτε το βίντεο με τον Μαροκινό μέσο