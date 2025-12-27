Η απίθανη αντίδραση του Ουναΐ όταν αντιλήφθηκε πως γίνεται αλλαγή
Το Μαρόκο γκέλαρε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) απέναντι στον Μάλι μένοντας στο 1-1 σε αγώνα για την 2η αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Copa Africa. Τόσο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού όσο και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ ξεκίνησαν βασικοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στην συνέχεια αντικαταστάθηκαν μ' ένα λεπτό διαφορά.
Μάλιστα, η αντικατάσταση του δεύτερου προσέφερε μία αρκετά αστεία στιγμή, αφού, όταν οι Εζαλζουλί και Ελ Κανούς, που στεκόντουσαν στην γραμμή του πλαγίου για να περάσουν στο ματς, έκαναν νόημα στους συμπαίκτες τους που ήταν να αποχωρήσουν, ο Ουναΐ δεν κατάλαβε αρχικά ότι ήταν γι ' αυτόν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, όταν το συνειδητοποίησε, «πάγωσε», αφού φαίνεται πως δεν περίμενε να γίνει αλλαγή ενώ το σκορ ήταν ακόμα στο 1-1 και στην συνέχεια κινήθηκε προς την γραμμή για να περάσει εκτός, έχοντας ακόμα την ίδια αυτή σοκαρισμένη-απορημένη έκφραση.
Δείτε το βίντεο με τον Μαροκινό μέσο
Azzedine Ounahi était 𝗦𝗨𝗥𝗣𝗥𝗜𝗦 d’apprendre qu’il allait être remplacé face au Mali.— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) December 27, 2025
𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘𝗭-𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔 𝗥𝗘́𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗨 𝗩𝗨 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 ? 🇲🇱😳
pic.twitter.com/piSFs8HoaC
