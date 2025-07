Ο Καναδός φορ Κάιλ Λάριν επανήλθε στην επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ. Τον παίκτη φέρεται να θέλει και η Βαλένθια του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού Κάρλος Κορμπεράν.

Τον ΠΑΟΚ με τον Καναδό φορ Κάιλ Λάριν συνδέουν ξανά στο εξωτερικό.

Ο 30χρονος (17/4/95) δεξιοπόδαρος επιθετικός με ύψος 1,88 έχει απασχολήσει πολλές φορές τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν, αλλά δεν είναι μία απλή περίπτωση η απόκτησή του, αφού κοστίζει πολλά χρήματα.

Ο Λάριν ανήκει στη Μαγιόρκα κι έχει συμβόλαιο έως το 2028. Είναι ικανότατος επιθετικός, βασικό στέλεχος της εθνικής του, όπου έχει 30 γκολ σε 86 ματς και μάλιστα ήταν παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ενώ θα είναι λογικά και σ' αυτό του 2026, αφού ο Καναδάς είναι από τις διοργανώτριες χώρες.

Τα δύο τελευταία χρόνια με τη Μαγιόρκα μετράει 76 αγώνες, 14 γκολ και 5 ασίστ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τις μεταγραφές, η Βαλένθια έχει δείξει ενδιαφέρον να αποκτήσει τον Καναδό επιθετικό με τη μορφή δανεισμού και ο τεχνικός της, πρώην του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν έχει έρθει σ' επαφή με τον παίκτη.

Στο ποστάρισμα αναφέρεται ότι τον Λάριν θέλουν ακόμα ο ΠΑΟΚ, η Ράγιο Βαγεκάνο και η Σεβίλλη. Όσον αφορά το κόστος, αναφέρεται ότι με το συμβόλαιο του παίκτη κι ένα εκατ. ευρώ ενοίκιο, θα είναι συνολικά στα 5 εκατ. ευρώ για έναν χρόνο.

