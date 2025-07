Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής της Λιντς είπε «όχι» σε πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στην Premier League.

Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβε ο Άρης για την περίπτωση του εξτρέμ της Λιντς, Λάργκι Ραμαζάνι. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από δημοσίευμα του Athletic, που αναφέρει πως ο 24χρονος είπε «όχι» στην προοπτική της ελληνικής ομάδας.

Ο Βέλγος winger που είχε -βάσει του ρεπορτάζ- προτάσεις και από άλλες ομάδες της Ευρώπης, έχει θέσει ως προτεραιότητά του την παραμονή στον σύλλογο, καθώς θέλει να αγωνιστεί στην Premier League, επομένως η προσφορά των «κίτρινων» για δανεισμό του παίκτη πήγε στα... σκουπίδια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο γεννημένος στο Μπουρουντί ποδοσφαιριστής μέτρησε 7 γκολ και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε Championship και FA Cup, πανηγυρίζοντας την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια» της Αγγλίας.

🗞️⚪️ Greek top-flight side Aris Thessaloniki were open to a loan deal with an option to buy.



But Ramazani is believed to have turned down their approach, as well as interest from other European clubs.#LUFC || @BerenCross pic.twitter.com/mQ6YhoROPw