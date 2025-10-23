Η χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί ο Τίνο Καντεβέρε για την αποκατάσταση της ζημιάς στον μηνίσκο άνοιξε ακόμη περισσότερο τον δυσάρεστο κύκλο των τραυματισμών στον Άρη οι οποίοι από τα μέσα του καλοκαιριού ακυρώνουν κάθε τακτικό πλάνο.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης, το διάστημα απουσίας του επιθετικού από τη Ζιμπάμπουε προσδιορίζεται μεταξύ 1.5 και 2 μηνών. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι το διάστημα αποκατάστασης εξαρτάται από τον οργανισμό κάθε αθλητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Τίνο Καντεβέρε συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι επιρρεπείς στους τραυματισμούς καθώς στα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να διαχειριστεί μπόλικους από δαύτους. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου η αγωνιστική σταδιοδρομία του εξελίχθηκε αντίθετα των αρχικών προσδοκιών.

Κι έτσι το σχέδιο του Μανόλο Χιμένεθ ακυρώθηκε μέσα από τον συγκεκριμένο τραυματισμό. Ο Ισπανός προπονητής έδειξε τις διαθέσεις του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό όπου χρησιμοποίησε τον Τίνο Καντεβέρε στο αρχικό σχήμα στέλνοντας σαφέστατο μήνυμα στον Λορέν Μορόν. Ο τραυματισμός του έμπειρου επιθετικού ουσιαστικά «διαγράφει» τις σκέψεις του Ισπανού τεχνικού καθώς οι δύο άλλες επιλογές – αλλά με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά – στην κορυφή της επίθεσης είναι οι Τάσος Δώνης, Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Αυτή η ιστορία εξελίσσεται από τα μέσα του καλοκαιριού υπό την έννοια ότι σκέψεις αντίστοιχες του Χιμένεθ είχε κάνει και ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Και τότε προέκυψαν οι τραυματισμοί των Δώνη, Καντεβέρε. Στο ίδιο διάστημα, στο ρόστερ της ομάδας δεν υπήρχε ο Αλφαρέλα, οπότε ο Λορέν Μορόν έμεινε ως η μοναδική επιλογή. Η ίδια ιστορία έγινε και σε άλλες γραμμές. Στη μεσαία γραμμή, οι δύο προπονητές που κάθισαν φέτος στον πάγκο της ομάδας είχαν να διαχειριστούν τους τραυματισμούς των Φρέντρικ Γένσεν, Ούρος Ράτσιτς και ειδικά η απουσία του τελευταίου οδήγησε σε υποχρεωτικές τακτικές αλλαγές.

Προφανώς στο διάστημα των τελευταίων τριών μηνών υπήρξαν κι άλλοι τραυματισμοί οι οποίοι επηρέασαν το τακτικό σχέδιο. Χαρακτηριστικός είναι κι αυτός του Χαμζά Μεντίλ ο οποίος – επίσης στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό – οδήγησε τον Άλβαρο Τεχέρο στο αριστερό άκρο της άμυνας καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ ήθελε πιο επιθετικό μπακ σε σχέση με τον Μάρτιν Φρίντεκ.