Όπως υποστηρίζουν στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ προχωρά στη μεταγραφή του 27χρονου Μαροκινού επιθετικού Βαλίντ Σεντίρα, έχοντας συμφωνήσει με τη Νάπολι έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βαλίντ Σεντίρα από τη Νάπολι φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Όπως μετέδωσε το Radio Kiss Kiss Napoli, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τη Νάπολι για τη μεταγραφή του 27χρονου Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ιταλικό ραδιοφωνικό σταθμό από τη Νάπολι, τη δεδομένη στιγμή ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, με τον Σεντίρα να λέει το «ναι» στον ΠΑΟΚ και τη Νάπολι να αναμένεται να βέλει στα ταμεία της 3 εκατ. ευρώ.

Το who is who του Βαλίντ Σεντίρα