Λιλ - ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» στο «Πιέρ Μορουά»
Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενες οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αποψινή αναμέτρηση κόντρα στη Λιλ.
Ο Ρουμάνος προπονητής είχε δεδομένες δύο απουσίες, αυτές των Οζντόεφ και Τάισον, ενώ προχώρησε σε ακόμη δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που αγωνίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Τσιφτσής είναι κάτω από τα δοκάρια με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Καμαρά θα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι και μπροστά τους θα είναι οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, με τον Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης.
#Starting11 Our starting 11 against LOSC Lille at Stade Pierre-Mauroy. #PreGame #PamePAOKARA #LOSCPAOK #UEL #OurWay @EuropaLeague pic.twitter.com/9jfZ4fTGZs— PAOK FC (@PAOK_FC) October 23, 2025
