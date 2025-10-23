ΠΑΟΚ: «Το όνειρο της Νέας Τούμπας να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο»

Ο Γιώργος Κουβεντίδης ξεκαθάρισε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιμένει από τον Ερασιτέχνη το συντομότερο το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε το στίγμα για την επόμενη κίνηση που αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Μετά την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη την Τετάρτη, ο Γιώργος Κουβεντίδης, επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media:

«Μετά την ανακοίνωση του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ στις 22/10/2025 σχετικά με τη Νέα Τούμπα, αναμένουμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας, ώστε το όνειρο των φίλων του ΠΑΟΚ να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό».

Η ανάρτηση του Κουβεντίδη



