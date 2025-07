Δείτε το αρχικό σχήμα που επέλεξε ο Ισπανός τεχνικός για το δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την αγγλική Νόριτς.

Το δεύτερό του φιλικό τεστ στην Ολλανδία δίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (25/7, 13:00) ο Ολυμπιακός, καθώς αντιμετωπίζει τη Νόριτς στο Βλααρντίνγκεν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να δει πρόσωπα και σχήματα, ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που έρχεται.

Θυμίζουμε πως οι νταμπλούχοι Ελλάδος έχουν ακόμη ένα φιλικό σχεδόν σε 24 ώρες, αφού το Σάββατο (26/7, 16:00) θα κοντραριστούν με την Άλκμααρ.

Η εντεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το φιλικό με τη Νόριτς: Μπότης, Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Βέλντε, Μασούρας, Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Νόριτς! / Our line-up for today’s match against Norwich City! 🔴⚪️#Olympiacos #NOROLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/Kb6RHeDzRe