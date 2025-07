Όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η Σπόρτινγκ αναζητά την «χρυσή τομή» στις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, ώστε να αποκτήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη από το Τριφύλλι.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Πορτογαλία, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται πλέον κοντά σε συμφωνία για τον 22χρονο μπακ του Παναθηναϊκού, καθώς οι συζητήσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει ότι οι Πράσινοι ζήτησαν αρχικά 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Σπόρτινγκ απάντησε με 10 εκατ. ευρώ ρίχνοντας τις οικονομικές απαιτήσεις τους. Τη δεδομένη στιγμή, το deal φαίνεται πως θα κλείσει στα 10 με 12 εκατ. ευρώ, με τους Πορτογάλους να εξηγούν ότι ο Παναθηναϊκός αναζητάει ήδη τον αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη.

