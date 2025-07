Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι συζητήσεις των Ρέιντζερς και Λιλ για τον Ιγκαμάνε έχουν φτάσει σ' ένα τέλμα ενώ μπαίνουν κι άλλες ομάδες στο παιχνίδι για κείνον.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έδωσε ένα σημαντικό update στην υπόθεση της μεταγραφής του επιθετικού της Ρέιντζερς, Χάμζα Ιγκαμάνε στην Λιλ, η οποία επηρεάζει τόσο την ΑΕΚ στην προσπάθειά της να πάρει τον έτερο επιθετικό της ομάδας, Σίριλ Ντέσερς όσο και τον Παναθηναϊκό, που είναι ο προσεχής της αντίπαλος στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League.

Η γαλλική ομάδα, η οποίαμ αφότου τα βρήκε με τον ποδοσφαιριστή, έχει ξεκινήσει να διαπραγματεύεται με τους Σκωτσέζους την μεταγραφή του φαίνεται πως δυσκολεύεται να βγάλει άκρη μαζί τους και οι συζητήσεις να έχουν σταματήσει προς το παρόν, λογικά και ενόψει των υποχρεώσεων των δεύτερων.

Εντωμεταξύ στην «κούρσα» για την απόκτηση του 22χρονου Μαροκινού φορ Χάμζα Ιγκαμάνε έχει μπει και η Φέγενορντ ενώ ερωτήσεις έκαναν και οι Ουντινέζε και Έβερτον.

