Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Κότσαρης!

Ο Παναθηναϊκός ήταν σε αναζήτηση τερματοφύλακα που να έχει εκπαιδευτεί ποδοσφαιρικά στην ακαδημία του για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής λίστας και ο Κωνσταντίνος Κότσαρης επιστρέφει στο Τριφύλλι, έχοντας κάνει πέρσι μια εξαιρετική σεζόν στη Καλαμάτα, από την οποία έμεινε ελεύθερος πριν από λίγο.

Ο 29χρονος άσος από το 2020 μέχρι και σήμερα αγωνίστηκε σε Απόλλωνα, Καλλιθέα και Καλαμάτα.

