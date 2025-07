Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Ολυμπιακός έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα της Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου αναφέραμε για πρώτη φορα το όνομα του Σαντίνο Αντίνο ως μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός για τα εξτρέμ του και λίγες ώρες αργότερα ήρθε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο για να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους και να το πάει μάλιστα κι ένα βήμα παρακάτω.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη κινηθεί για την απόκτηση του 19χρονου Αργεντινού αριστερού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ προσφέροντας 4,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε τα μπόνους.

🚨🔴⚪️ Understand Olympiacos have offered €4.5m plus add-ons for Godoy Cruz winger Santino Andino. pic.twitter.com/aq9KvNwR0C