Βαλμπουενά για Μπενζεμά: «Ήθελε να με βλάψει με το sex tape, αλλά δεν του κρατάω κακία»

O legend του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουένα, μιλώντας στο RMC ξεκαθάρισε τη στάση του όσον αφορά στον Καρίμ Μπενζεμά και την κόντρα τους γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του sex tape.

Τα χρόνια έχουν περάσει, η «πληγή» δεν έχει επουλωθεί ακριβώς, αλλά ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει αφήσει πίσω του την πολύκροτη υπόθεση του εκβιασμού που δέχθηκε από το περιβάλλον του Καρίμ Μπενζεμά για το sex tape που οδήγησε στο «κόψιμό» τους από την εθνική Γαλλίας.

Ο θρύλος του Ολυμπιακού συμμετείχε στο «Παιχνίδι της Αλήθειας» του γαλλικού Μέσου RMC και ξεκαθάρισε τη στάση του όσον αφορά το περιστατικό. «Είναι κάτι που βρίσκεται πίσω μου. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, με έβγαλε εκτός εθνικής ομάδας και δεν κλήθηκαν ποτέ ξανά από τότε. Θα προτιμούσε να μη φοράω το εθνόσημο επειδή δεν είναι καλές οι εμφανίσεις μου, όχι να φύγω έτσι. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τώρα αυτό είναι πίσω μου. Έκανε μήνυση στους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσω για ένα video. Αμέσως τους είπα ότι δεν πρόκειται να δώσω ούτε ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να με βλάψουν, δεν έχει σημασία το περιεχόμενο του video», είπε αρχικά ο Βαλμπουενά και για τον ίδιο τον Μπενζεμά προσέθεσε:

«Δεν έχω μιλήσει από τότε με τον Μπενζεμά. Αλήθεια δεν κρατάω κακία. Ο καθένας ζει τη ζωή του. Δεν ξέρω αν θα του μιλούσα, αν τον έβλεπα έξω, αλλά δεν κρατάω κακία και δεν εύχομαι κακά πράγματα σε κανέναν. Θέλω να είναι χαρούμενος με την οικογένειά του στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Ξέρω πολύ καλά τι συνέβη. Σίγουρα πάντως δεν θα πηγαίναμε και διακοπές μαζί...».