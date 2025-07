Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού Χρήστου Λίγδα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Λίγδα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί στα άκρα αλλά και στο «10» έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων

Πρόκειται για παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες των Πειραιωτών, όντας μέλος της ομάδας που σήκωσε το Youth League. Προέρχεται από γεματη σεζόν με την Κ19 του Ολυμπιακού με την οποία μέτρησε έξι γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 29 εμφανίσεις.

Η Κηφισιά εκτός από τις μεταγραφές έμπειρων παικτών, όπως του Ρουμπέν Πέρεθ και του Διαμαντή Χουχούμη κάνει και επενδύσεις για το μέλλον, όπως οι νεαροί Λίγδας και Πατήρας. Προτεραιότητα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είναι η απόκτηση τουλάχιστον ενός εκ των δύο κεντρικών αμυντικών που θα προορίζονται ως βασικοί, ενώ θα γίνουν κι άλλες κινήσεις για την αναβάθμιση του ρόστερ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Χρήστο Λίγδα, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.

Γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου 2006, ο Χρήστος Λίγδας ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία του Κούλη Καραταΐδη.

Σε ηλικία 11 ετών μετακόμισε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, στην οποία, στην οποία είχε εξέχουσα παρουσία.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κ17 της Super League 1 το 2022/23, έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ στον τελικό του Final Four απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Εν συνεχεία, κατέκτησε τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κ19 της Super League 1 για δύο διαδοχικές σεζόν (2023/24 και 2024/25), όπως επίσης πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στο UEFA Youth League το 2024.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 6 γκολ και 6 ασίστ σε 29 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα Κ19, Κύπελλο Κ19 της Super League 1 και UEFA Youth League.

Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Λίγδας βραβεύτηκε το 2023 με το Fair Play of the Season από τη Super League για την κίνησή του -ενώ έβγαινε σε αντεπίθεση- να σταματήσει την προσπάθειά του για να σκοράρει στον ημιτελικό του Final Four του Πρωταθλήματος Κ17 απέναντι στον Άρη, βλέποντας αντίπαλό του να τραυματίζεται.

Ο Χρήστος Λίγδας αποκτήθηκε ως ελεύθερος και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται κάθε επιτυχία».