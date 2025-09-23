Η ΑΕΚ έκλεισε συμφωνία με τον βασικό χορηγό της φανέλας της ώστε να φύγει το κόκκινο στο λογότυπο και να γίνει κιτρινόμαυρο.

Η διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου εκπλήρωσε μια επί σειρά ετών επιθυμία των φιλάθλων της ΑΕΚ. Εδώ και χρόνια Ενωσίτες είχαν... παράπονο για το κόκκινο στο σήμα του βασικού χορηγού της φανέλας του Δικεφάλου και πλέον υπάρχει συμφωνία ώστε να υπάρξει αλλαγή.

Το λογότυπο θα προσασμοστεί στα εμβληματικά χρώματα της ΑΕΚ, τα κιτρινόμαυρα, προς ικανοποίηση της... λαϊκής απαίτητης των φίλων της ομάδας. Προφανώς το κιτρινόμαυρο έμβλημα του χορηγού θα είναι ευδιάκριτο σε σχέση με τα χρώματα της φανέλας του Δικεφάλου.

Ο βασικός χορηγός των εμφανίσεων της Ένωσης προανήγγειλε αυτήν την αλλαγή με video στα Social Media, στο οποίο ο αρχηγός, Πέτρος Μάνταλος, ανακοινώνει τις... ευχάριστες αλλαγές στα αποδυτήρια και ακολουθούν πανηγυρισμοί.

Η αλλαγή αναμένται να λανσαριστεί από το ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια (28/9, 17:00), ενώ αναμένεται να μπουν άμεσα τα νέα μοντέλα και στην επίσημη μπουτίκ της «OPAP Arena».