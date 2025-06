Η σκωτσέζικη Sun αναφέρει ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να τελειώσει το deal με τους Ρέιντζερς για τον Σίριλ Ντέσερς μέσα στις επόμενες δύο μέρες, ενώ ο 30χρονος φορ έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο.

Νωρίτερα την Κυριακή διαβάσατε το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta για το σημείο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς για την ΑΕΚ. Με τον 30χρονο Νιγηριανό φορ να έχει συμφωνήσει με την Ένωση, αλλά μέχρι στιγμής η απόσταση μεταξύ της ΑΕΚ και των Ρέιντζερς να παραμένει. Οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να κάνουν την τελική τους κίνηση μέσα μέσα στις επόμενες μέρες και αυτό επιβεβαιώνεται πλέον και από τη Σκωτία.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, η σκωτσέζικη Sun έγραψε ότι η ΑΕΚ πιέζει τους «Τζερς» και πως μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει το deal. Όπως υπογραμμίζει η συμφωνία του Ντέσερς με την ΑΕΚ είναι για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων, ωστόσο απομένει η συμφωνία των δύο συλλόγων με την οικονομική διαφορά να παραμένει.

Η Sun υποστηρίζει πως αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει φτάσει την προσφορά της στα 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι Ρέιντζερς συνεχίζουν να αξιώνουν το ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ για να πουν το «ναι» στην πώληση του 30χρονου Νιγηριανού επιθετικού.

Cyriel Dessers to AEK Athens latest as Rangers star AGREES terms and ex-Gers ace tips Lawrence Shankland as replacementhttps://t.co/tX6TLZr5Ve