Οι προπονητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού είναι γεμάτες από φωτογραφίες αλλά και φράσεις (motto) που έχουν σαφείς λόγους ύπαρξης και κυρίως το να εμπνέουν παίκτες και προπονητές.

Το προπονητήριο στον Ρέντη είναι μία μεγάλη εγκατάσταση - που καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού αλλά και των Ακαδημιών του - η οποία κάθε χρόνο βελτιώνεται και αναβαθμίζεται. Μέσα σε αυτήν κάθε χώρος και κάθε δωμάτιο έχει τη σημασία του.

Σε όλους αυτούς τους χώρους υπάρχουν εκτός των άλλων φωτογραφίες αλλά και φράσεις - motto ικανά να κάνουν για τα καλά τη διαφορά. Μεταξύ άλλων σε ένα κεντρικό σημείο όπου συγκεντρώνονται οι παίκτες υπάρχει φράση του Πελέ

«Η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Είναι σκληρή δουλειά, επιμονή, μάθηση, θυσίες και πάνω απ' όλα αγάπη για αυτό που είσαι όταν κάνεις κάτι ή μαθαίνεις να το κάνεις», αναφέρεται σχετικά και δίπλα υπάρχει το όνομα του Πελέ.

Σε άλλον χώρο, αυτόν του γυμναστηρίου βλέπει κανείς τις λέξεις πάλεψε, επιβίωσε και νίκησε, όπως και το motto Never Never Give Up , που είχε δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε κάθε ένα μέλος της ομάδας για να το έχει χαραγμένο τη χρονιά που οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League.

Μία άλλη φράση που ξεχωρίζει εντός του προπονητηρίου στον Ρέντη είναι το «οι καλοί παίκτες εμπνέουν τους εαυτούς τους, οι μεγάλοι παίκτες εμπνέουν τους άλλους». Στον χώρο που τρώνε οι παίκτες στον μικρό τοίχο βρίσκει κανείς τη φράση: «Ποτέ μην νιώσεις πολύ μεγάλος να κάνεις τα μικρά πράγματα που σε κάνουν να μεγαλώνεις».

Στο δωμάτιο όπου γίνονται οι αναλύσεις περί τακτικής βρίσκει κάποιος ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ : «Ξεκουράσου στο τέλος. Όχι στην αρχή. Έχε το όνειρό σου, κάνε θυσίες για αυτό και ποτέ να μην ξεκουράζεσαι στη μέση». Η φράση αυτή ανήκει σε καθηγητή που είχε ο Μπράιαντ (τον κ. Φισκ) και του είχε μείνει ακούγοντάς τον στην τάξη. Όλες οι εικόνες αλλά και οι φράσεις στον Ρέντη έχουν λοιπόν την αξία τους και τη σημασία τους.

