Η συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στο αγγλικό δίκτυο του Sky Sports ανέδειξε αρκετές πτυχές τόσο του ιδίου ως ανθρώπου όσο και της πορείας του στο ποδόσφαιρο, αλλά και των ομάδων που έχει στην κατοχή του. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Όσοι δεν καταφέρατε να δείτε τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Sky Sports, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό κείμενο και να δείτε όλα όσα έχουν ειπωθεί. Τόσο για τη δική του διαδρομή, τη στιγμή της συγκίνησής του για τον πατέρα του, τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Εντού αλλά και το επικείμενο άνοιγμα προς τη βραζιλιάνικη αγορά. Ήταν μία συνέντευξη, μέσω της οποίας το αγγλικό δίκτυο επεδίωξε να αναδείξει τόσο τον άνθρωπο Βαγγέλη Μαρινάκη όσο και τον ποδοσφαιρικό παράγοντα, αναζητώντας την ταυτότητα που θέλει να έχουν οι σύλλογοί του.

Τι έδειξε, λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης;

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έδωσε μεγάλο βάρος στις δηλώσεις του στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται και τη νοοτροπία νικητή που πρέπει να έχουν: «Η δύναμη έρχεται από τους ανθρώπους, είτε αυτούς με τους οποίους δουλεύεις μαζί είτε τους φιλάθλους. Θεωρώ πώς οι ικανότητες των ανθρώπων κάνουν τη διαφορά. Αυτό που πρέπει να κάνεις όλη την ώρα είναι να δουλέψεις σκληρά.

Οι άνθρωποι δίπλα σου θα πρέπει να το δουν για να κάνουν το ίδιο. Πρέπει να είσαι εκεί για να τους εμπνέεις να το κάνουν και να το κάνουν με έναν τρόπο που να είναι ανταγωνιστικοί και έναν τρόπο που θα φέρει τη νίκη. Θα πρέπει να έχεις νοοτροπία νικητή όλη την ώρα και θα πρέπει αυτό να βγαίνει από τον άνθρωπο που καθαρίζει τις εγκαταστάσεις μέχρι τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη, τον προπονητή και τον αρχηγό της ομάδας». Αυτή η νοοτροπία του νικητή, είναι ένα βασικό στοιχείο που αναδείχθηκε.

