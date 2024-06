Ο Ολυμπιακός μπήκε στα 14 χρόνια παρουσίας του Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι του με την ΠΑΕ να ανεβάζει ένα Insta Story για την πρωτοβουλία του ισχυρού άνδρα των Πειραιωτών μετά τη Μακάμπι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ένα από τα Insta Stories της ΠΑΕ Ολυμπιακός υπήρξε μία συγκεκριμένηση κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με το 1-4. Ήταν τότε που δώρισε σε όλους τους παίκτες, τον προπονητή και το staff του ένα γλυπτό με το μήνυμα Never never give up. Η συνέχεια φυσικά είναι γνωστή με το τι επακολούθησε με τη φοβερή πορεία του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Conference League.